Четырехлетняя девочка попала под электросамокат на востоке Москвы

Фото: Edith Geuppert/dpa

На улице Вешняковская на востоке Москвы 18-летний молодой человек, передвигаясь на самокате, наехал на четырехлетнюю девочку. Ребенок двигался по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичной прокуратуры.

Степень тяжести вреда здоровью ребенка будет установлена по результатам проведения экспертизы, — говорится в сообщении.

Установлением всех обстоятельств происшествия занимается Перовская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что молодой москвич разбился на электросамокате в Филёвском парке и попал в реанимацию. По данным СМИ, 27-летний парень решил покататься в парке недалеко от дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате он был сильно травмирован, пострадавшего госпитализировали в отделение нейрореанимации.

Также в Москве 19-летний самокатчик сбил двух человек на пешеходном переходе, в результате пострадала женщина, которая была госпитализирована. Это произошло в Большом Кондратьевском переулке, момент наезда на пешеходов зафиксировали камеры наблюдения.