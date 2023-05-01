Иномарка сбила двух девочек на пешеходном переходе на востоке Москвы

Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

Место происшествия

На востоке Москвы водитель иномарки сбил двух девочек 7 и 13 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Дети были госпитализированы.

ДТП произошло на улице Никитинская. По предварительной информации, за рулем KIA находился 42-летний мужчина. На место аварии прибыли экстренные службы. Прокуратура контролирует установление обстоятельств случившегося.

Ранее на Космодамианской набережной в центре Москвы столкнулись мотоцикл Honda и такси Volkswagen. Водитель байка скончался на месте, ехавший с ним подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.

25 апреля в Гольяново водитель сбил человека, переезжавшего «зебру» на самокате. На опубликованных в Сети кадрах было видно, что пешеход внезапно оказался на дороге, из-за чего автомобиль не успел затормозить.