Россиянам упростили процесс урегулирования убытков при ДТП РСА: вступили в силу поправки к закону об ОСАГО по урегулированию убытков через «Госуслуги»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 15 июля вступают в силу поправки к закону об ОСАГО, сообщается на сайте Российского союза автостраховщиков. Нововведения предусматривают возможность урегулирования убытков по ДТП через портал «Госуслуги», что упростит процедуру оформления документов.

С 15 июля вступают в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Порядок и сроки обмена документами в рамках электронного урегулирования и единообразный подход к обработке страховщиками электронных документов установлены нормативными актами Банка России, — рассказали в пресс-службе РСА.

Теперь автомобилисты, оформившие ДТП по Европротоколу, смогут направлять необходимые документы страховщику в режиме онлайн через личный кабинет на «Госуслугах» и через приложение «Госуслуги Авто». Там же будет сформировано заявление о возмещении убытка. При этом страховая компания сможет оперативно уведомить клиента о недостающих документах, которые будут направляться в виде электронных копий.

При этом в РСА напомнили, что по Европротоколу аварию можно урегулировать, если столкнулось не более двух автомобилей, пассажиры не пострадали, и у обоих участников ДТП есть полисы ОСАГО.

Ранее замглавы совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предложил создать в России «ОСАГО для IT». Это, по его словам, позволит защитить профильные компании по аналогии с автомобилистами, попадающими в ДТП.