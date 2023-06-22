Как будут приостанавливать действие прав после получения повестки Если призывник не явится по повестке, то не сможет управлять автомобилем

Фото: Кошелев Илья/NEWS.ru

В России могут приостанавливать действие водительских удостоверений при неявке в военкомат по повестке. Если призывник скрывается и не приходит в военкомат, то будет наложен запрет на продажу его автомобиля. Как будут работать новые правила и какой штраф может получить водитель — в материале NEWS.ru.



14 апреля 2023 года в силу вступил Федеральный закон № 127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ ввел так называемые электронные повестки, которые будут рассылать призывникам и мобилизованным, а также установил ряд ограничений для тех, кто не явится в военкомат по требованию властей.

Согласно новому закону, военкоматы должны отправлять данные о гражданах, которых призвали в армию, в единый реестр. Именно благодаря этому реестру можно будет быстро ограничить действие водительского удостоверения. При этом водитель получит уведомление, что действие удостоверения приостановлено.

Это означает, что водитель не сможет управлять машиной до тех пор, пока не будет решена проблема, которая привела к приостановке прав. В данном случае — пока призывник не придет в военкомат.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как будут ограничивать действие водительских прав

Для начала водителю необходимо получить повестку из военкомата. Она может быть не только бумажной, но и электронной (через «Госуслуги»). В повестке указана дата, когда нужно явиться в военкомат.

Если в этот день призывник не пришел военкомат, то по статье 7.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» начинается отсчет 20 дней. И после их окончания будет автоматически сформировано решение о наложении временных мер. Согласно проекту приказа МВД о порядке ограничения водительских удостоверений, ГИБДД потребуются сутки, чтобы запретить водителю садиться за руль.

Как можно вернуть действие прав

Для возобновления водительских прав призывнику или мобилизованному необходимо посетить военкомат по повестке. Ограничения на действие водительского удостоверения снимаются в течение суток.

Какой штраф будет за вождение с приостановленным водительским удостоверением

Если инспектор ГИБДД остановит водителя, у которого приостановлено действие водительских прав, то в действие вступит статья 17.17 КоАП (нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом). По ней водителя можно будет наказать обязательными работами на срок до 50 часов или лишить прав на срок до 1 года. В последнем случае лишение будет полноценным — его нельзя погасить явкой в военкомат или оплатой долгов. Перед восстановлением прав придется сдавать теоретический экзамен.

Есть один нюанс: в настоящий момент данная статья применима только в случае, когда ограничения налагаются судебными приставами. А про военкоматы в КоАП пока информации нет. Вероятно, необходимые изменения в закон будут внесены, когда начнут рассылаться электронные повестки.

Фото: shutterstock.com

Могут ли отнять машину

Помимо приостановки действия водительского удостоверения власти могут наложить и другие ограничения на военнообязанного, который уклоняется от призыва. В частности, может быть наложено ограничение на регистрационные действия с автомобилем, который принадлежит призывнику. То есть продать авто уже не получится. Поменять номера и получить новый ПТС также будет нельзя.

При этом ГИБДД не снимает машину с регистрации. Таким образом, владелец машины не будет водить сам из-за приостановки прав, но сможет посадить за руль родственников или знакомых — доверенность на право управления автомобилей можно выписывать без военкомата, как и вносить изменения в полис ОСАГО.

За что еще могут приостановить действие прав

Система ограничения действий водительских удостоверений работает в России уже давно. Только в прошлом году у 395,6 тыс. водителей были приостановлены права (в 2021 году — у 376,5 тыс. человек).

Согласно статье 67.1 закона № 229, водительские права могут приостановить при наличии задолженности по:

алиментам;

возмещению вреда здоровью;

возмещению вреда в связи со смертью кормильца;

возмещению имущественного ущерба от преступления;

возмещению морального вреда от преступления;

требованиям неимущественного характера, связанные с воспитанием детей;

оплате штрафов за нарушение ПДД.

При этом если сумма задолженности меньше 10 тыс. руб., то приостановить действия прав нельзя.

Приставы не могут ограничить действие водительских прав, если в результате должник потеряет основной источник дохода. Или если машина — единственный способ добраться из дома до работы из-за сложной транспортной доступности. Права не отберут, если должник инвалид или содержит человека с инвалидностью I или II группы либо ребёнка-инвалида. Если человек уклоняется от армии, эти условия действовать не будут.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Что еще запретят призывникам, которые не придут в военкомат

Согласно статье 7.1 закона о «Воинской обязанности и военной службе», при получении повестки призывнику запрещается выезд из России.

А если призывник не явился в военкомат в назначенную дату, то через 20 дней ему будет запрещено:

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;

регистрировать на себя недвижимость;

управлять транспортными средствами;

проводить регистрационные действия с транспортными средствами;

получать займы или кредиты.

Читайте также:

Греф не завел новую Lada: шесть автопрезентаций, пошедших не по плану

Импорт китайских автомобилей в РФ достиг небывалых значений

Пять рамных внедорожников до 3 млн: эти авто покупают с большим пробегом

«Оку» и «Волгу» хотят возродить: что хорошего можно взять от советских авто