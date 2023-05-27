Что такое «обоюдка» и сколько денег можно получить от страховой компании Если оба водителя нарушили правила и произошло ДТП, то это не означает, что они должны разойтись и сами чинить свои автомобили

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В большинстве аварий виноват кто-то один. И для оформления таких ДТП порой даже не обязательно вызывать инспектора ГИБДД — можно оформить так называемый европротокол. Однако бывают аварии, в которых одновременно виноваты оба водителя. Об особенностях ДТП, которые водители называют «обоюдками», — в материале NEWS.ru.

В российском законодательстве такого понятия, как «обоюдная авария» не существует. Это народный термин. Он обозначает ситуации, когда во время ДТП каждый из участников столкновения нарушил правила. Если вы понимаете, что в аварии виноваты не только вы, стоит крайне внимательно отнестись к тому, что будет фиксировать инспектор ГИБДД в протоколе. Ведь именно на основе этого документа потом и будет приниматься решение о том, кто несет ответственность за аварию. Если вы не согласны с тем, что написал инспектор в протоколе, то обязательно укажите это (разумеется, в письменном виде).

Примеры «обоюдок»

Стандартная загородная дорога с одной полосой движения в каждом направлении, вам нужно повернуть налево. Вы начинаете выполнять маневр, но в этот момент в бок вам врезается другой автомобиль, водитель которого выехал на встречную полосу для обгона. Иногда можно услышать, что в этом случае виноват тот, кто поворачивал налево, ведь при повороте нужно убедиться в безопасности маневра. Но при этом и водитель, который пошел на обгон, должен знать, что он не имел преимущества.

Об этом в 2019 году даже было решение Верховного суда. «Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу».

Еще один пример «обоюдки»: вы поворачиваете по зеленой стрелке (основной сигнал — красный) и врезаетесь в машину, которая ехала на запрещающий сигнал. Может показаться, что виноват только водитель другой машины, который двигался на красный свет. Однако пункт 13.5 ПДД четко говорит: «При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений». И получается, что два водителя нарушили правила. И каждое из этих нарушений спровоцировало ДТП.

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Кто решает, «обоюдка» это или нет

Инспектор ГИБДД не может решать, кто в какой степени несет ответственность за аварию. На ГИБДД лежит лишь обязанность выяснить все причины столкновения и описать их. Поэтому только суд может решить, кто из участников ДТП больше виноват в аварии, а кто меньше.

Как распределяется вина

Часто вина делится в соотношении 50 на 50. Однако факт «обоюдки» вовсе не означает, что ответственность обязательно будет разделена поровну. Бывают ситуации, когда суд встает на сторону одного из участников ДТП и вина делится в пропорции, например, 30 на 70 или 10 на 90 (цифры тут могут быть разными, все зависит от судьи и обстоятельств аварии).

Кто ремонтирует автомобиль при «обоюдке»

Самое частое заблуждение при обоюдных авариях связано с тем, что в этом случае каждый участник столкновения должен сам ремонтировать свой автомобиль. Это не так. На самом деле вы (точнее, ваша страховая компания) выплачиваете компенсацию другому водителю. Но не полностью, а частично. А он, в свою очередь, компенсирует частично ремонт вашей машины.

Предположим, что произошла обоюдная авария и суд решил, что вина распределяется поровну. Первый автомобиль получил повреждения на 300 тыс. руб., а второй — на 600 тыс. руб. ОСАГО при обоюдных ДТП работает, причем компенсацию получат оба водителя (ведь они оба виноваты и одновременно не виноваты в ДТП). Однако владельцу первой машины страховая компания выплатит только 150 тысяч, а второму — 300 тысяч (по ОСАГО сумма выплаты — до 400 тыс.). И рассчитывать на что-то большее никто из водителей не сможет, ведь каждый из них несет ответственность за ДТП.

А бывает, что ответственность делится не в равной пропорции. Например 30 на 70. То есть второй водитель на 70% виновен, по мнению суда, в аварии. Следовательно, первый водитель получит компенсацию в размере 210 тыс. руб. (70% от 300 тыс.), а второй — 180 тыс. руб. (30% от 600 тыс. руб., которые нужны на ремонт).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Обоюдка» с пьяным водителем — бывает и такое

Ездить нетрезвым за рулем — это преступление. За это положен большой штраф и лишение прав (а в некоторых случаях и уголовное наказание). Однако пьяный водитель далеко не всегда автоматически становится единственным виновником ДТП. Значение имеет вина как первого водителя, так и второго. Поэтому в теории с пьяным водителем тоже может быть обоюдная авария.

Кому выпишут штраф при «обоюдке»

Если оба водителя виновны в аварии, то инспектор ГИБДД выпишет два протокола о нарушении ПДД. И оба водителя получат штраф. Если же речь идет об уголовной ответственности (например, когда авария стала причиной смерти человека), то ответственность также будет обоюдной, то есть теоретически за решётку могут посадить двоих водителей. В этом случае при вынесении приговора судья будет исходить из степени ответственности каждого за ДТП.

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