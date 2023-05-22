В Совфеде разработали новый проект закона об ОСАГО В СФ разработали проект об увеличении из-за санкций срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов завершил работу над законопроектом, увеличивающим сроки ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Потенциальное нововведение связано, в том числе, с проблемой отсуствия запчастей и разрывами технологических цепочек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное автором законопроекта вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей, с 30 до 45 рабочих дней, — гласит пояснительная записка.

Кутепов отмечает, что после 24 февраля 2022 года осуществляющие ремонт автомобиля дилеры, станции техобслуживания, страховщики столкнулись с проблемой отсутствия необходимых деталей и разрывом логистических цепочек, в связи с чем «вектор <...> направленный на получение владельцем автомобиля восстановленного транспортного средства после ДТП, становится сложным к исполнению».

В настоящее время ремонт не должен длиться дольше 30 дней, в случае нарушения исполнителям начисляются штрафные санкции.

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