Дети и взрослые погибли в страшном ДТП в Омской области В Омской области двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Шесть человек, среди которых двое детей, погибли в результате столкновения легковушки и минивэна на 96-м километре трассы Омск — Черлак в Омской области, сообщает пресс-служба областной полиции. 42-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и врезался в минивэн Toyota Hiace.

Произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Hiace, — говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла 72-летняя женщина, еще два человека пострадали.

До этого в Ивановской области столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и автобус Mercedes-Benz Sprinter. Погибли водитель автобуса и два пассажира. Еще четыре человека получили травмы, их доставили в больницу.