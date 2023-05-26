На Кубани автомобиль сбил насмерть пенсионерку на остановке

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла 72-летняя женщина, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Еще два человека пострадали.

ДТП произошло в городе Кропоткине на Авиационной улице. Находившаяся за рулем автомобиля Kia 50-летняя женщина не справилась с управлением и допустила наезд на остановку. В тот момент там были две местных жительницы.

В МВД уточнили, что пострадавшими в аварии являются водитель автомобиля и пешеход 1939 года рождения. Оба доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и автобус Mercedes-Benz Sprinter. Погибли водитель автобуса и два пассажира. Еще четыре человека получили травмы, их доставили в больницу.

В Саратове два человека попали в больницу после того, как легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. За рулем автомобиля находился 23-летний мужчина, который не справился с управлением.