Автомобиль врезался в остановку в Саратове Двое госпитализированы после наезда автомобиля на остановку в Саратове

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В Саратове легковой автомобиль совершил наезд на автобусную остановку. В результате были госпитализированы два пешехода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию городской ГИБДД. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Тархова около 21:20 по местному времени (20:20 мск).

Мужчина 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, в пути следования не справился с управлением и допустил выезд на остановочный павильон. В результате ДТП травмы получили и доставлены в больницу два пешехода, — рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в автобусную остановку в Красном Селе Ленинградской области на улице Первого Мая и сбил стоящих на ней людей. Пострадали пять человек — две женщины и три ребенка. Водитель с места происшествия скрываться не стал и был задержан.

Во Франции водитель автомобиля протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев. Пострадали не менее 11 человек. По информации СМИ, за рулем был 76-летний мужчина, который перепутал педаль тормоза с педалью акселератора. Тесты на наркотики и алкоголь, которые взяли у водителя авто, показали отрицательный результат.