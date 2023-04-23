Автомобилист «случайно» протаранил толпу людей во Франции Во Франции 11 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей на фестивале воздушных змеев

Фото: Panoramic/Global Look Press

Водитель автомобиля протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев в Берк-сюр-Мер на севере Франции, пострадали не менее 11 человек, пишет 20 Minutes. По информации издания, за рулем был 76-летний мужчина, который перепутал педаль тормоза с педалью акселератора. Тесты на наркотики и алкоголь, которые взяли у водителя авто, показал отрицательные результаты.

Инцидент произошел вечером 22 апреля. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии — это женщины 40, 52, 75 и 82 лет с черепно-мозговыми травмами. Раненых доставили в больницы Лилля , Булонь-сюр-Мер и Монтрей-сюр-Мер.

Сам водитель авто отделался легкими ранениями.

В марте микроавтобус въехал в автобусную остановку в Красном Селе Ленинградской области на улице Первого Мая и сбил стоящих на ней людей. Пострадали пять человек — две женщины и три ребенка. Водитель с места происшествия скрываться не стал и был задержан.

В феврале в Иерусалиме водитель протаранил автобусную остановку с людьми, погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина, пять человек ранены. По информации The Jerusalem Post, 31-летний водитель автомобиля из восточной части города действовал намеренно. Его ликвидировали прибывшие на место полицейские.