Микроавтобус влетел в толпу на остановке под Санкт-Петербургом Микроавтобус влетел в толпу на остановке под Санкт-Петербургом, пострадали три человека

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Микроавтобус въехал в автобусную остановку в Красном Селе Ленинградской области на улице Первого Мая, передает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». По данным канала, пострадали пять человек — две женщины и три ребенка. Об их состоянии не сообщается.

Канал также отметил, что еще два человека находятся без сознания. Сообщается, что водитель с места происшествия скрываться не стал и был задержан. Очевидцы, в свою очередь, стали помогать пострадавшим: по словам одной из местных женщин, аварии на этом перекрёстке случаются нередко

16 марта пять человек погибли, еще шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире. На 132-м километре трассы Р-22 столкнулись три легковых автомобиля. В региональном главке МВД пояснили, что авария произошла из-за выехавшего на встречку автомобиля.

Ранее на востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей, один из которых грузовой. В результате ДТП травму получили девятилетний ребенок и взрослый. Пострадавших передали медикам скорой помощи.

До этого два грузовика столкнулись на 92-м км Киевского шоссе. Движение по обе стороны было полностью перекрыто. По предварительным данным, водитель одного из большегрузов решил притормозить, из-за чего другой грузовик врезался в него. Одна из машин полностью перекрыла полосы движения в сторону Москвы, вторая — в сторону Калуги.