В ДТП с автобусом в Ивановской области погибли три человека В Ивановской области столкнулись автобус и большегруз, погибли три человека

Фото: УМВД по Ивановской области

В Ивановской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузовика КАМАЗ, сообщили в региональном УМВД. В результате три человека погибли, а четверо получили травмы и были доставлены в больницу.

На трассе Иваново - Владимир, в районе Синей Осоки, тяжелое ДТП... Автобус..., следовавший в сторону Владимира, столкнулся со встречным большегрузом КАМАЗ, который ехал из Москвы. 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте ДТП. Погибли два пассажира - мужчина и женщина, — говорится в сообщении ведомства.

Всего в автобусе, который следовал из Кинешмы в Москву, находилось семь пассажиров. Информация о пострадавших и степени их травм уточняется. На месте происшествия действуют оперативно-следственная группа полиции, криминалистические эксперты, сотрудники ДПС.

Ранее шесть человек погибли, двое получили серьезные травмы в ДТП на трассе в Кызыльском районе в Туве. ЧП произошло 23 мая 2023 года в районе 22:00 на 858-м километре автодороги Р-257 возле села Баян-Кол. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей.