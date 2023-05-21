Главные скандалы в мировом автопроме: 5 событий, которые потрясли мир Иногда желание сэкономить приводит к огромным проблемам

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В истории автомобильной промышленности было немало провалов. Но даже среди них можно выделить главные, которые имели огромные последствия для всей промышленности. Например, из-за махинаций концерна Volkswagen фактически был поставлен крест на дизельных двигателях, а огромная японская компания Takata и вовсе разорилась из-за ошибок руководства. Об этих и других скандалах — в материале NEWS.ru.

Как одна компания убила дизельные двигатели

Этот скандал можно назвать самым громким за всю историю автомобильной промышленности. Именно он дал мощный толчок к главной революции в автопроме, которую мы наблюдаем прямо сейчас, — переходу от двигателей внутреннего сгорания к электрическим моторам.

Все началось в 2014 году, когда Международный совет по экологичному транспорту (ICCT, International Council on Clean Transportation) и американский Университет Западной Вирджинии решили провести эксперимент. Они взяли более 50 легковых моделей с дизельными двигателями и проехали на каждой по обычным дорогам. При этом портативные газоанализаторы замеряли уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. И — внимание! — все это было сделано с целью... популяризации дизельных моторов.

Результат эксперимента был удивительным: оказалось, что в реальной жизни дизельные двигатели Hyundai превышали заявленные показатели по выбросам окислов азота NOx примерно в семь раз, а у Volvo — в 15 раз. Но больше всех отличился Volkswagen Jetta с двухлитровым дизельным двигателем EA189. Эта машина выбрасывала в воздух в 38 раз больше NOx, чем обещал автопроизводитель.

Управление по охране окружающей среды (ЕРА) и Калифорнийский совет по ресурсам атмосферы (CARB) начали проверку, которая показала очень странные результаты: на стендовых испытаниях по стандартизированному циклу никаких нарушений нет. Но как только автомобиль выезжал на дорогу с обычным водителем, уровень выбросов зашкаливал.

Фото: Shutterstock Замер содержания CO (угарного газа) в выхлопе автомобиля

Оказалось, что блок управления двигателем распознавал начало сертификационной процедуры (ибо она всегда одинакова: прогрев мотора строго определенное время, затем строго нормированное ускорение и так далее) и тут же переводил мотор в «экологичный» цикл работы. И без этой программной уловки дизельные двигатели Volkswagen попросту не вписываются в американские нормы. То есть Volkswagen специально обманывал надзорные органы и покупателей!

18 сентября 2015 года Volkswagen был вынужден во всем признаться. Начался многолетний скандал, который сейчас называют «Дизельгейт» (по аналогии с Уотергейтским делом).

Акции компании рухнули, последовала целая серия отставок в руководстве концерна, менеджера американского подразделения Volkswagen Оливера Шмидта посадили в тюрьму, Volkswagen был вынужден платить огромные компенсации и отзывать машины. Кроме того, расследования начались во многих странах мира. И не только по отношению к Volkswagen. Пострадали многие компании во всему миру, которые также «химичили» с уровнем выбросов вредных веществ.

По некоторым оценкам, общие потери немецкого концерна от «Дизельгейта» составили порядка $35 млрд. Однако важнее другое — «Дизельгейт» показал, что сделать дизельные двигатели экологически чистыми крайне сложно и очень дорого. И многие компании — в том числе и Volkswagen — своим приоритетом сделали развитие более перспективных электрических моторов. А продажа дизелей стала стремительно падать.

Фото: Shutterstock Cтоянка новых автомобилей Volkswagen

Как разорилась крупная компания

Еще недавно японская компания Takata, которая была основана в 1933 году, была одним из крупнейших производителей комплектующих для автомобилей. В ее финансовой стабильности никто не сомневался, а перспективы у Takata были самые радужные.

В первую очередь Takata славилась своими подушками безопасности, которые устанавливались на гигантское количество автомобилей. Но в начале нулевых стали поступать тревожные данные: иногда при взрыве пиропатрона, который и надувает подушку, куски его металлического корпуса разлетаются по салону. Иногда они попадали в людей и даже убивали! Когда руководство Takata узнало об этом, то решило ничего не предпринимать.

Подушки срабатывали, люди вновь получали травмы металлическими элементами... В США началось расследование, и в 2015 году стало ясно: виновной во всем является именно Takata, а все потенциально опасные машины нужно отозвать для замены подушек.

В общей сложности отзыву подлежало около 53 млн автомобилей по всему миру. Это был самый крупный отзыв машин в истории автомобильной промышленности. Считается, что затраты на ремонт могли составить от $10 до 50 млрд. И это не говоря о навсегда испорченной репутации Takata. Итог: в 2017 году Takata объявила о банкротстве, а автопроизводители до сих пор расхлебывают проблемы с подушками. Например, только в 2022 году пять человек погибло из-за неправильно сработавших подушек Takata.

Фото: Shutterstock Сработавшие подушки безопасности после автомобильной аварии

Шины чуть не привели Ford к банкротству

В начале XXI века компания Ford оказалась на грани выживания. И все из-за грандиозного «шинного» скандала: оказалось, что внедорожники Ford Explorer уж слишком часто попадают в аварии на высокой скорости. Причем нередко ДТП были, что называется, на пустом месте.

Как выяснилось, виноват оказался не сам автомобиль, а покрышки Firestone. На высокой скорости протектор у шины мог расслоиться! В ходе расследования Ford и Firestone периодически обвиняли друг друга во всех смертных грехах.

Считается, что из-за проблем с шинами только в США погибло 238 человек, многие получили травмы. Скандал привел не только к отставке многих руководителей концерна Bridgestone, которому принадлежит марка Firestone, но и к закрытию завода марки в США, а также к ужесточению американских законов, которые касаются отзывов автомобилей. Кроме того, из-за скандала рыночная цена Bridgestone упала на 50%, а сама компания пережила реструктуризацию, которая обошлась в $2 млрд. Что касается Ford, то он только в 2001 году получил убыток в размере $5,5 млрд.

Фото: Shutterstock Скандал вышел настолько громким, что Ford принял решение прекратить сотрудничество с Firestone, длившееся более 100 лет

Гений, который сбежал в черном ящике

Эта история по своей интриге может поспорить с любым остросюжетным боевиком. И про нее Netflix уже снял документальный фильм, а скоро могут появиться и художественные. Речь идет о скандале с бывшим руководителем Renault и Nissan Карлосом Гоном.

Гон — один из самых талантливых топ-менеджеров современности. Француз ливанского происхождения, который был рожден в Бразилии, достиг больших успехов в шинной Michelin, вытащил из тяжелейшего финансового кризиса Renault и спас Nissan, который в конце 1990-х годов летел в пропасть. Он получил прозвище Убийца Расходов. Приходя в компанию, он решал проблемы железной рукой, сокращал расходы невзирая на имена и звания, закрывал заводы и увольнял людей. При этом о себе он не забывал — одно время Гон был самым высокооплачиваемым топ-менеджером Японии, он получал в семь раз больше генерального директора Toyota.

Карлос Гон был звездой. В Японии даже продавали комиксы с Гоном, все хотели сфотографироваться с ним. Он одновременно управлял двумя огромными компаниями: Renault и Nissan, плюс контролировал ситуацию во многих других фирмах (в том числе и на АвтоВАЗе). Однако в 2019 году карьера руководителя, который сосредоточил в своих руках слишком много власти, оборвалась — Карлос Гон был арестован в Японии по обвинению в финан­совых махина­циях и превышении должно­стных полномочий. Инициаторами этого дела были топ-менеджеры Nissan, которые были недовольны методами и стилем руководства Карлоса Гона.

Но это еще не все. Карлос Гон пару месяцев посидел в тюрьме, потом находился под домашним арестом в Японии, но через несколько месяцев он... сбежал. Для этого была организовала целая операция в стиле Джеймс Бонда, а самого Гона вывозили из Японии на самолете в большом черном ящике для музыкальной аппаратуры (иногда можно прочитать, что его вывезли в футляре от контрабаса, но это не так).

Сейчас Карлос Гон проживает в Ливане. И выезжать оттуда не планирует, ведь Япония и Франция выдали ордер на его арест. Кстати, организатор побега Гона из Японии Майк Тейлор (а это был бывший спецназовец армии США, за свою работу он получил, по данным следствия, $1,3 млн) был в итоге схвачен и приговорен в Японии к двум годам заключения. Кроме того, на шесть месяцев посадили и бывшего заместителя Карлоса Гона в компании Nissan Грега Келли.

Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Японские газеты сообщают на своих первых полосах, что генеральный директор Nissan Карлос Гон был арестован по подозрению в финансовых нарушениях в Токио

Как частные сыщики испортили имидж огромной компании

В 50-х годах прошлого века Chevrolet выпустила небольшую модель Corvair, причем поначалу она пользовалась неплохим спросом. Журнал MotorTrend даже назвал ее автомобилем года!

Но машина имела один «врожденный» недостаток. Который, правда, был характерен для многих аналогичных моделей того времени: задний привод при расположенном сзади двигателе придавал машине ярко выраженную избыточную поворачиваемость. То есть если переборщить со скоростью в повороте, то можно было легко уйти в занос. Инженеры Chevrolet знали об этой особенности Corvair и даже предлагали установить на автомобиль стабилизатор поперечной устойчивости за $4. Но руководство компании решило сэкономить...

Возможно, никакого скандала бы не было, но в 1965 году молодой юрист Ральф Нейдер опубликовал книгу «Опасен на любой скорости», где рассказал обо всех проблемах Corvair и многих других моделей. По сути, Нейдер обвинил всю автомобильную промышленность в замалчивании проблем с безопасностью.

В ответ на обвинение руководство Chevrolet сделало худшее, что можно совершить в такой ситуации. Вместо того чтобы покаяться, провести отзыв модели и поставить тот самый стабилизатор, они наняли частных сыщиков. И детективы начали следить за Ральфом Нейдером и искать на него компромат. Причем не слишком профессионально.

Фото: Shutterstock Один из самых крупных скандалов в 1960-х годах спровоцировал автомобиль Chevrolet Corvair, который на больших скоростях внезапно терял управление

Юрист узнал о слежке за собой, рассказал обо всем прессе, подал иск в суд, и в итоге ему присудили $425 тысяч в качестве компенсации за вмешательство в частную жизнь. Разумеется, весь этот процесс широко освещался, а имиджу Chevrolet был нанесен серьезный удар. Да и на модели Corvair был поставлен крест: если в 1965 году в США продавалось около 250 тысяч Corvair, то спустя два года — лишь 60 тысяч.