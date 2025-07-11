Крупнейший немецкий автоконцерн впервые закрыл свой завод в Китае

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group прекращает работу одного из своих заводов в Китае, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Производство на предприятии в Нанкине уже остановили, а его полное закрытие запланировали на вторую половину года.

Источники пояснили, что завод в промышленной зоне города столкнулся с логистическими проблемами, которые затрудняют его реконструкцию. Модернизация для выпуска электромобилей оказалась слишком дорогой и неэффективной, поэтому концерн решил закрыть объект. Территорию и здания предприятия передадут городской администрации, а производство перенесут на завод компании в соседнем Ичжэне.

В 2022 году Volkswagen уже сворачивал часть производства близ Шанхая, но тогда завод продолжил работу. По данным Handelsblatt, закрытие предприятия в Нанкине отражает изменения на китайском авторынке. Спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания снижается, а местные производители наращивают выпуск электрокаров, усиливая конкуренцию для немецких компаний. В 2023 году Volkswagen реализовал в Китае менее 3 млн автомобилей — это худший результат концерна за девять лет.

Ранее японский производитель электроинструментов Makita начал восстанавливать присутствие на российском рынке. Компания сократила поставки в РФ после февраля 2022 года.