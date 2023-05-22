Юрист указал на риски при оформлении ДТП без автоинспектора Юрист Колпаков призвал проверять подлинность полисов ОСАГО при оформлении ДТП без полиции

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При оформлении ДТП в рамках европротокола без вызова инспекторов ДПС нужно обязательно проверить подлинность полисов ОСАГО участников аварии, иначе пострадавший рискует остаться без компенсации, рассказал «Газете.Ru» автоюрист Григорий Колпаков. По его словам, для проверки существует специальный онлайн-сервис.

Даже когда на место аварии приезжают инспекторы ДПС, они часто рекомендуют водителям быстро оформить «Европротокол» и убрать автомобили с дороги. Но если полис недействителен, поддельный, или в нем неверные данные — то страховая компания в связи с этим откажет в выплате, — пояснил адвокат.

Правовед добавил, что в такой ситуации проблемы с взысканием ущерба с виновника ДТП у пострадавшего возникнут и в суде. Проверить наличие полиса ОСАГО на автомобиль и его действительность на момент совершения ДТП можно через специальный онлайн-сервис на сайте Российского союза автостраховщиков. Также необходимо проверить, что предоставленный виновником ДТП полис ОСАГО оформлен именно на ту машину, которая участвовала в аварии, и в нем нет ошибок.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации разработали новый проект закона об ОСАГО. В соответствии с документом, из-за санкций срок ремонта автомобилей по ОСАГО предлагается увеличить с 30 до 45 дней.