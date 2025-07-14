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14 июля 2025 в 13:15

В российском регионе произошло массовое отключение электроснабжения

Центральный и Западный энергорайоны Якутии остались без электроснабжения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Центральном и Западном энергорайонах Якутии произошло отключение потребителей от сети, сообщается в Telegram-канале «Якутскэнерго». Отмечается, что специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.

14 июля действием автоматической защиты произошло отключение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии. Причины выясняются. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, — говорится в сообщении.

В Министерстве ЖКХ и энергетики региона сообщили, что поступила информация об аварийном отключении энергоблока № 3 Нерюнгринской ГРЭС, а также о нарушениях электроснабжения на нескольких линиях, включая КВЛ-110кВ «Майя — Чурапча», ВЛ-110кВ Л-112 «Чурапча — Хандыга», Л «Майя — Борогонцы» и ВЛ-110кВ Л-111 «Чурапча — Сулгачи». Также было отмечено, что под председательством министра ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеслава Емельянова прошло оперативное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, на котором были приняты решения, направленные на быстрое устранение последствий аварийных отключений.

В ночь с 1 на 2 мая из-за погодных условий, обильного снегопада, было прервано электроснабжение сразу в нескольких районах Подмосковья. Авария на электросетях в Подмосковье после майского снегопада стала одной из крупнейших за 15 лет, заявил тогда генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор. По его словам, последний раз масштабная ЧС случалась в 2011 году после ледяного дождя.

Россия
Якутия
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