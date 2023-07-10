В России появятся электронные водительские права: как это будет работать Очень скоро автомобилисты смогут не возить с собой бумажное удостоверение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уже скоро водителям не нужно будет возить с собой водительское удостоверение. По словам главы российской автоинспекции Михаила Черникова, МВД и Минтранс готовят проект постановления, который позволит официально приравнять так называемые электронные права к пластиковым карточкам с фотографией водителя. Как будут работать новые удостоверения и где их можно получить уже сегодня — в материале NEWS.ru.

Когда появились первые электронные права

Глава российской автоинспекции Михаил Черников заявил о подготовке проекта 6 июля. Он позволит приравнять электронные права к пластиковым карточкам, которые с собой возит водитель.

«Мы готовим вместе постановление правительства с Минтрансом, для того чтобы можно было документы <...> в электронном виде признавать наравне с бумажными документами, для того чтобы уже в дальнейшем эти документы признавать официальными, от начала до конца», — цитирует главу ГИБДД России Михаила Черникова издание РИА Новости.

Отметим, что возможность показывать электронные права в виде QR-кода появилась у российских водителей еще осенью 2022 года. Однако в ГИБДД особо подчеркивали: речь идет лишь об эксперименте, поэтому по-прежнему было надо возить с собой бумажные удостоверения.

Можно ли сейчас оставить «бумажные» права дома

Пока еще нет. Руководитель российской ГИБДД заявил, что в настоящий момент постановление, которое позволит сделать электронные водительские права полностью законными, лишь готовится. Поэтому водители обязаны возить с собой пластиковое или бумажное удостоверение, которое им выдали в ГИБДД.

Как сделать электронные права уже сейчас

Получить электронные водительские права можно уже сейчас. Для этого на смартфон необходимо скачать приложение «Госуслуги Авто» (оно доступно для iPhone и аппаратов на Android. — NEWS.ru) и войти в него с учётной записью «Госуслуг». Если данные о водительском удостоверении и принадлежащих вам автомобилях не загрузились, то надо будет ввести всю информацию самостоятельно. Второй вариант — зайти на «Госуслуги» через приложение «ВКонтакте».

Если на «Госуслуги Авто» открыть раздел «Водительские права», то можно будет увидеть фотографию самих прав и кнопку «Предъявить права». Именно на нее и следует нажать для получения QR-кода. При этом он будет постоянно меняться, но переживать из-за этого не стоит. У инспектора ГИБДД должен быть специальный сканер, с помощью которого будет считываться QR-код.

Предъявлять водительские права в виде QR-кода на «Госуслугах Авто» можно, если удостоверение выдано на территории России, а его срок действия кончается не ранее чем 31 декабря 2023 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что делать, если права не появились в электронном виде

Если водительское удостоверение выдано сегодня, то данные о нем могли еще не попасть в базу данных МВД. Однако если прошло уже более 24 часов после получения ВУ, то можно смело жаловаться в техподдержку «Госуслуги Авто». Если и там не смогли помочь, и водительские права все равно не загружаются, то придется идти в отделение ГИББД, которое выдавало документ, и там писать заявление с просьбой внести изменения в базу МВД для правильного отображения документа в приложении.

Какие документы можно показывать водителям в электронном виде

В настоящий момент в полностью электронном виде у водителей есть только один обязательный документ — полис ОСАГО. Согласно ПДД, если он оформлен в электронном виде, то возить с собой бумажную копию необязательно. Однако уже сейчас при помощи «Госуслуги Авто» можно показывать инспекторам ГИБДД не только права, но и СТС.

Ранее представители МВД и Минцифры говорили, что начавшийся в 2022 году эксперимент с электронным свидетельством о регистрации автомобиля в мобильном приложении «Госуслуги Авто» признан успешным. Но пока по закону необходимо возить с собой СТС в стандартном бумажном виде.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каких странах электронные права уже действуют

Россия является далеко не первой страной, где существуют электронные водительские права. Ими уже пользуются в Японии, Мексике, Индонезии, Марокко, Франции, Ирландии, Грузии и многих других странах. Там сотрудники полиции могут при помощи планшетов проверить всю информацию о водителе. И если он забыл случайно дома водительское удостоверение или документы на машину, то его не оштрафуют.

Зачем нужны электронные права

Для водителей главное удобство — это возможность не думать перед каждой поездкой о том, в какой куртке остались права. Однако обрадуются электронным документам и инспекторы ГИБДД — отсканировав QR-код, они смогут мгновенно получить данные ко всей истории водителя, увидеть его неоплаченные штрафы и пр. Кроме того, использование электронных документов позволит инспекторам быстрее оформлять протоколы о нарушении ПДД или аварии.

Что делать, если у водителя нет смартфона или он разрядился

Если водитель не использует смартфон и пользуется обычным кнопочным телефоном, то получить электронные права он не сможет. И в этом случае придется носить с собой обычные пластиковые права.

Потребуются пластиковые права и в том случае, если смартфон разрядится, ведь в этом случае водитель не сможет показать инспектору QR-код. Распечатать этот код и возить бумажку в бардачке не получится, так как он постоянно обновляется.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

Какой штраф положен в 2023 году, если забыл права дома

Согласно статье 12.3, если водитель транспортного средства не имеет при себе «документов на право управления им», то инспектор ГИБДД может выписать штраф в размере 500 руб. или вынести предупреждение. Если штраф заплатить в течение первых 20 дней с момента составления протокола, то можно сократить сумму на 50% и отдать лишь 250 руб.

При этом надо помнить, что речь в данном случае идет только о ситуации, когда водитель забыл дома действующее удостоверение (его выдают на 10 лет). Если же срок действия прав закончился, то они считаются недействительными. В таком случае начинает работать уже другая статья — ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Согласно ей, штраф составит от 5 до 15 тыс. руб. Если же водитель был лишен ранее прав, то речь будет идти уже о штрафе в 30 тыс. руб., либо административном аресте до 15 суток, либо обязательных работах на срок 100–200 часов.

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