Черный список лекарств для водителей увеличат: за какие таблетки лишат прав МВД собирается расширить перечень медикаментов, которые будет нельзя принимать перед поездкой за рулем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водителя могут лишить прав не только за управление автомобилем после употребления алкоголя или наркотиков. По закону нельзя вести машину и после приема некоторых лекарств. Из-за каких препаратов вас могут лишить прав и почему — в материале NEWS.ru.

Что нового в законах

Согласно поправкам к закону, которые одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, прием некоторых лекарств будет приравниваться к употреблению водителем алкоголя и наркотиков, передает РИА Новости.

«Подготовленный законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда (КС) России. Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое лекарственное опьянение для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию», — заявил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

По его словам, полный перечень лекарств, которые нельзя употреблять водителям, будет утвержден отдельным постановлением правительства. Скорее всего, в него войдут различные обезболивающие, препараты против эпилепсии, снотворные, седативные средства (успокоительные) и пр.

Почему водителям опасно употреблять некоторые лекарства

Главная причина в том, что из-за ряда лекарств может ухудшаться реакция, возникает сонливость. В итоге водитель рискует неверно воспринять ситуацию на дороге или просто заснуть за рулем.

Обычно в инструкции лекарств указывается, что их не рекомендуется принимать при управлении автомобилем. Однако далеко не все водители всерьез относятся к этому пункту.

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В чем проблема

В настоящий момент в России действует закон, который запрещает управлять автомобилем после употребления наркотических или психотропных веществ. Здесь наказание такое же, как и за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Список запрещённых наркотических и психотропных веществ довольно длинный — он указан в постановлении правительства № 681. Теоретически врачи должны его знать. И выписывая лекарство, которое содержит запрещенное вещество, врач обязан предупредить пациента. Однако это происходит не всегда.

Кроме того, в аптеках можно найти лекарства, которые не содержат запрещенных наркотических или психотропных веществ из списка № 681, но при этом они тоже могут вызывать сонливость, изменение поведения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2022 году Конституционный суд России даже рассматривал такое «лекарственное» дело. Инспекторы ГИБДД в Салехарде остановили водителя, который был отправлен на медицинское освидетельствование (его подозревали в употреблении наркотиков). В хоте тестирования в крови водителя были обнаружены вещества габапентин и нимесулид. Первое используется для лечения эпилепсии, но к наркотическим или психотропным не относится. А нимесулид оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие и тоже не входит в список запрещенных.

Сначала суд лишил водителя прав, но обвиняемый добился отмены приговора на том основании, что эти препараты не включены в список № 681. А то, что, например, габапентин может ухудшать реакцию, вызывать сонливость или спутанность сознания, к делу уже не относится (хотя в инструкции к габапентину и сказано, что «пациентам следует избегать управления автомобилем, а также выполнения работ, требующих быстроты психомоторных реакций»).

Тогда Конституционный суд признал, что в законодательстве есть пробел, который не позволяет привлекать к ответственности водителей за употребление лекарств, не относящихся к наркотическим и психотропным. Хотя эти препараты могут ухудшать внимание человека и его реакцию. Сейчас законодатели решили поднять этот вопрос.

Какие лекарства могут подпасть под запрет

В список ряда лекарств, которые считаются потенциально опасными для водителей, например, сейчас входят препараты, содержащие фенобарбитал (список № 681). Он содержится в валокордине, валосердине, корвалоле и прочих.

Если после постановления правительства список лекарств будет расширен, в него могут попасть многие седативные средства, нейролептики, антидепрессанты, антигистаминные препараты, сиропы от кашля, обезболивающие. В том числе и те, которые сделаны на основе растительных ингредиентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как узнать, что лекарство в черном списке

В настоящий момент неизвестно, какие лекарства могут попасть в запрещенный для водителей список. Также неясно, будет ли определена допустимая норма вещества. Например, можно ли будет вести машину утром, если вечером человек выпил таблетку от аллергии?

Пока лишь известно, что в 2022 году МВД одобрило идею начальника московской ГИБДД Александра Быкова о маркировке лекарственных препаратов, которые несовместимы с вождением автомобиля. В ведомстве полагают, что лучше всего не только писать об ограничениях в инструкции, но и ставить большой стикер прямо на упаковке — например, рисовать большой красный круг с перечеркнутым автомобилем.

На сколько могут лишить прав за употребление лекарств

Российское законодательство предусматривает «суммарную погрешность» при употреблении алкоголя (так называемые 0,3 промилле в крови), однако никакого минимального порога для наркотических или психотропных веществ не предусмотрено. А это значит, что даже если анализы покажут минимальное содержание запрещенных веществ, то водителя могут лишить прав.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно статье 12,8 КоАП наказание за вождение в нетрезвом виде — это лишение прав на 1,5–2 года и штраф 30 тыс. руб. (такие же санкции положены за отказ от медосвидетельствования или за передачу управления пьяному водителю). А если у водителя вообще нет прав, то он может быть арестован на срок до 15 суток.

Однако если водителя остановят в состоянии опьянения (в том числе «лекарственного») и после лишения, наказание будет гораздо строже — здесь начнет работать уже статья 264.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение прав на срок до шести лет, штраф до 500 тыс. руб., а также лишение свободы сроком до трех лет. Автомобиль при этом может быть конфискован.

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