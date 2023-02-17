Подростки отравились психотропным веществом времен СССР

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Ученик одной из калининградских гимназий отравился психотропным препаратом, найденным в аптечке времен СССР, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По факту случившегося полиция проводит проверку.

По информации Telegram-канала, подросток увлекался прогулками по заброшенным зданиям и вел специальную тематическую группу, в которой публиковал посты и фотоотчеты об этом хобби. Недавно он вместе с еще двумя друзьями забрался на территорию бывшего Балтийского комбината в городе Светлый. Дети обнаружили там советские аптечки с различными препаратами, в том числе обезболивающее, побочным эффектом которого являются галлюцинации.

После употребления лекарства одного из подростков стошнило, после чего остальные поспешили прочистить желудки. Однако другого товарища это не спасло — отец обнаружил мальчика, лежащим без сознания на лавке около дома и вызвал скорую помощь, после чего школьник оказался в реанимации.

Прибывшие на место случившегося полицеские нашли дома у школьника 31 капсулу с психотропным веществом. С детьми была проведена разъяснительная беседа.

Местные паблики СМИ, что это уже не первый случай отравления в Калининградской области за последнюю неделю. Так, 14 февраля сообщалось, что семиклассница покурила вейп, отравилась и впала в кому, а до этого, 8 февраля стало известно, что в реанимацию попали двое подростков, также опробовавших электронные сигареты.