МВД предложило наказывать водителей за употребление лекарств

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МВД опубликовало проект поправок в статью 12.8 КоАП, позволяющий лишать прав и штрафовать на 30 тысяч рублей водителей транспортных средств, в организме которых были обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов». В документе отмечается, что данные вещества не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам.

МВД России вынесло проект поправок на общественное обсуждение, которое продолжится до 29 декабря. В МВД намерены устранить так называемый лекарственный пробел в законодательстве.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что полицейские временно не будут возбуждать уголовные дела в отношении водителей, в крови которых были найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным веществам. В статье отмечалось, что соответствующие рекомендации направила в свои региональные управления ГИБДД.

Автор материала добавил, что указание было принято после решения Конституционного суда, который запретил нижестоящим судам наказывать водителей, которые сели за руль после употребления определенных препаратов, например фенибута и феназепама.

Ранее в регионах наблюдалась противоречивая судебная практика, когда граждан лишали прав даже за малое содержание лекарств в организме, отмечает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что Госдума начала разработку проекта поправок в КоАП, согласно которым водителей, принимающих некоторые лекарства, перестанут привлекать к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. Вещества, которые ухудшают внимание и реакцию, есть в составе многих жаропонижающих и болеутоляющих препаратов.