В России расширили перечень наркотических и психотропных препаратов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти расширили перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю. Нововведения вступили в силу 16 октября. Основные изменения коснулись списков I и IV соответствующего перечня (прекурсоры). Об этом сообщает РИА Новости.

В списки I и IV вошли «4‑Бром-2,2‑дифенилпентаннитрил», «2-Иод-1-(2,4-диметилфенил)пропан-1-он» и «N-фенилпиперидин-4-амин». Кроме того, постановление правительства РФ корректирует наименование некоторых веществ. Всего список включает более 20 обновлений.

Также в правительстве установили, за какой объем веществ может грозить уголовная ответственность для статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ.

Ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) заявили, что запасов психотропных препаратов и медицинских наркотических средств в России хватит более чем на 7,5 месяца. По словам специалистов, ситуация с поставками стабильна, рисков дефицита препаратов не наблюдается.

В то же время стало известно, что в России наметилось сокращение продаж «Феназепама» в аптеках. По данным СМИ, падение розничных продаж в 40 раз объясняется ужесточением правил.