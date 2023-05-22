В Госдуме предложили способ экономить на закупке лекарств Депутат ГД Фаррахов предложил оплачивать лекарства из казны только при их эффективности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России государство гарантирует бесплатное лечение при тяжелых заболеваниях, но не всегда бюджетные деньги удается потратить целесообразно, считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Он выступил с предложением экономить на закупке лекарств. В беседе с «Парламентской газетой» депутат пояснил, что необходимо разделить риски и оплачивать инновационные препараты, только вышедшие на рынок, лишь в случае их эффективности.

Современная система госзакупок не позволяет в данной ситуации снижать стоимость, поэтому мы предлагаем реализовать принцип разделения рисков, чтобы оплачивать лекарство, если его эффективность будет явной. Это позволит экономить бюджетные деньги и тратить их на новых пациентов, — уточнил парламентарий.

По словам депутата, госзаказчики сейчас не могут заключить контракты, по которым поставщик или производитель будет иметь дополнительные обязательства. В связи с этим по программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи приходится приобретать дорогостоящие препараты, даже если они оказываются неэффективны.

Парламентарий предлагает на законодательном уровне разрешить заключать контракты на покупку лекарств, у которых нет зарегистрированных аналогов, с условием о разделении рисков. В случае неэффективности препарата производитель не только не получит оплату, но и должен будет возместить объем потраченного на терапию конкретного пациента лекарства. Фаррахов направил письма с законодательной инициативой в Минздрав, Минфин и ФАС.

Депутат рассчитывает, что эта инициатива приведет к снижению стоимости лекарств, расширит доступ пациентов к дорогостоящей терапии и повысит эффективность расходов. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул, что законопроект действительно был бы полезен для бюджета. Он добавил, что сначала можно попробовать пойти по пути договорных отношений с поставщиками.

Министерство здравоохранения России ранее предложило перераспределить обязанности среди работников лечебных заведений. В ведомстве хотят отдать медсестрам задачи участкового терапевта, такие как составление списков граждан для диспансеризации и профилактические медосмотры.