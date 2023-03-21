Автоэксперт рассказал, кому придется заменить водительские права Автоэксперт Кадаков предупредил выезжающих за рубеж о замене водительских прав

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Тем, кто планирует выезжать за рубеж, при истечении срока действия водительских прав придется их заменить, предупредил автоэксперт Максим Кадаков. В беседе с «Радио 1» он отметил, что при этом менять закончившие действовать в 2022-2023 году документы автомобилистам необязательно, если человек планирует ездить только по России, так как их срок действия продлен на три года.

Это возникло еще со времен пандемии, тогда было известно, что все права, сроки которых истекают, будут продлены. Сейчас об этом напомнили. Любой инспектор ГИБДД об этом знает. По факту, у вас корочки как бы закончили действовать, потому что на них написано это, но, по сути, в России они считаются действующими, — пояснил автоэксперт.

По словам Кадакова, при выезде за рубеж для правоохранителей в другой стране водительские права будут считаться недействительными, так как у ведомств нет общей базы. Для замены документов автомобилисту достаточно обратиться в МФЦ, где можно получить новые права.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее напомнил о продлении водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023-м, на три года. По его словам, это было сделано для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД.