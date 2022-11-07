Названы важные изменения при получении водительских прав в 2023 году С 1 марта 2023 года срок действия прав в РФ продлят на три года и уберут штрихкод

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В России с 1 марта 2023 года при оформлении водительских прав начнут действовать важные нововведения, сообщает «ФедералПресс». Как отмечается, срок действия водительского удостоверения продлят на три года, штрихкод уберут, а скидку на оформление документов отменят.

Если срок действия прав истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, то их теперь можно не менять, они будут действительны ещё три года. Штрафов за это не предполагается, все изменения должны быть отражены в электронной базе ГИБДД.

Кроме того, до конца 2022 года при оплате пошлины на выдачу или замену водительского удостоверения предоставляется скидка в размере 30%. Однако с 1 января 2023 года это предложение будет отменено. Отмена скидки связана с тем, что никакое ведомство не выразило желания спонсировать данную инициативу. Без учёта скидки автолюбителям придётся раскошелиться на две тысячи рублей за выдачу прав.

Кандидаты на замену водительских прав также могут не предоставлять медицинские справки, поскольку они будут автоматически запрашиваться в Министерстве здравоохранения России, но проходить медкомиссию в любом случае придётся.

В том случае, если истекает срок действия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, то кандидатов к экзамену теперь не допустят. Конец срока медицинского заключения или же неявка также станут причиной отстранения от экзамена.

С 1 марта 2023 года также смогут лишить водительского удостоверения из-за того, что были предоставлены подложные документы или обнаружены ранее не выявленные заболевания.

На оборотной стороне прав также уберут штрихкод, поскольку инспекторы ГИБДД не используют его для считывания информации. С 1 октября у водителей также существует возможность предъявить QR-код на смартфоне вместо реального физического документа.

29 октября представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на территории Российской Федерации водители авто могут использовать права образцов Украины, ДНР и ЛНР. По её словам, они будут действовать при отсутствии национальных водительских удостоверений.