Автоэксперт предложил установить нормы лекарств в крови у водителей Автоэксперт Хайцеэр предложил законодательно закрепить норму лекарств в крови у водителей

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Вместо полного запрета на употребление водителями ряда лекарств достаточно определить норму содержащегося в них вещества, способного повлиять на внимание и реакцию, считает вице-президент Национального союза автомобилистов России Ян Хайцеэр. В беседе с «360» он рассказал, что российским водителям грозит наказание за прием лекарств, не входящих в реестр наркотических или психотропных, но влияющих на внимание и реакцию. Поправки уже одобрены правительственной комиссией для внесения в КоАП.

В перечень таких лекарств включат анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные препараты. Выявлять их употребление будут в ходе медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Эксперт пояснил, что авторы инициативы перестраховались и запретили любое количество вещества в крови водителей. Между тем с медицинской точки зрения объем запрещенного вещества во многих лекарствах слишком мал, чтобы хоть как-то влиять на состояние человека. Однако, несмотря на это, Верховный суд постановил, что любое употребление таких препаратов даже по назначению врача считается нарушением правил дорожного движения.

Как подчеркнул Хайцеэр, сегодня не существует утвержденных норм по степени содержания наркотических или психотропных средств в крови у водителей. Кроме того, некоторые автомобилисты часто по незнанию могут использовать медицинские препараты, после которых садиться за руль запрещено.

С одной стороны, это возможность каких-то коррупционных вещей, а с другой стороны — это большая проблема для водителей, которые даже не знают, что употребили запрещенные вещества, — отметил вице-президент Национального союза автомобилистов России.

Выходом из ситуации Хайцеэр считает законодательно закрепленные допустимые нормы веществ, способных в больших дозах повлиять на состояние человека.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об установке диагноза «наркомания», который исключает медицинское освидетельствование из числа процедур, необходимых при подобной диагностике.