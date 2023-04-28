Путин подписал закон о том, кого считать наркоманом Путин подписал закон, меняющий процедуру постановки диагноза наркомания

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Владимир Путин

Путин подписал закон об установке диагноза «наркомания», который исключает медицинское освидетельствование из числа процедур, необходимых при подобной диагностике. Документ с подписью президента был опубликован на официальном портале правовой информации.

В том числе закон устанавливает, что наркомания является заболеванием, обусловленным зависимостью от наркотического или психотропного вещества. Как поясняли в Совфеде, обновленный закон позволит не допускать того, чтобы диагноз наркозависимости ставился каждому, у кого в крови были выявлены следы соответствующих веществ. Теперь диагноз может установить только психиатр-нарколог, который подтвердит, что у человека есть патологическая зависимость.

Ранее начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов заявил, что с 2017 года число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков в России выросло в 2,5 раза. Он добавил, что за этот же срок число несовершеннолетних наркозависимых, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40%. В 2022 году наполовину выросло число наркопреступлений, совершенных подростками.