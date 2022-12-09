Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов. Он добавил, что за этот же срок число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40%.