Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов. Он добавил, что за этот же срок число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40%.
Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом от употребления наркотиков особенно в подростковой среде. Так, начиная с 2017 года, число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 раза, — сказал Горбунов.