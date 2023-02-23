Водителей в России с 1 марта станут проверять на опьянение по-новому

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

С 1 марта российских водителей ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение. Теперь так называемую «продувку» можно будет проводить без понятых, но с обязательной видеозаписью. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новые правила утверждены правительством.

Согласно правилам, при подозрении на опьянение водителя сотрудники автоинспекции имеют право провести освидетельствование в присутствии двух понятых или с использованием видеозаписи. Основаниями для проверки могут считаться запах алкоголя, исходящий от человека, неустойчивость тела, нарушения речи, изменение цвета кожи, неадекватное поведение.

По словам руководителя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, основное изменение относится к проведению «продувки» без понятных. Ранее КоАП рассматривал ее как «возможную», теперь она официально прописана в правилах освидетельствования. По мнению эксперта, так процесс станет более логичным.

Факт употребления запрещенных веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Ранее сообщалось, что россияне теперь могут предъявлять водительские права сотрудникам ГИБДД в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто». Несмотря на это, водители все равно могут получить штраф, если у них не будет с собой реального документа. По словам экспертов, на данный момент приложение является дублирующей системой, а некоторые инспекторы могут не иметь при себе планшета.