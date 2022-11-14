Россияне смогут предъявлять водительские права в электронном виде

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Россияне теперь могут предъявлять водительские права сотрудникам ГИБДД в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто», пишут СМИ. Несмотря на это, водители все равно могут получить штраф, если у них не будет с собой реального документа, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов. По его словам, на данный момент приложение является дублирующей системой, а некоторые инспекторы могут не иметь при себе планшета.

Предъявлять права в таком виде возможно, но все равно все документы у вас должны быть с собой. Вы можете получить штраф, если нет с собой документов. Ждем, когда все отработает и каждый инспектор будет иметь в нашей стране планшет. Будем надеяться, что в обозримом будущем эта система заменит права и свидетельство на автомобиль, — сказал Ломанов.

Автоэксперт пояснил, что возможность предъявления прав в электронном виде тестируют уже больше года. Теперь данные о покупке автомобиля или прав на него автоматически вносятся в базу данных и отображаются в приложении «Госуслуги Авто», пояснил он. Однако данная система все равно остается экспериментальной, пояснил специалист.

Юрист Иван Соловьев ранее заявил, что требования к получению водительских прав в России уточнят и ужесточат. Это предусмотрено поправками в законы, которые предложены в подготовленном МВД законопроекте. Появится запрет водителям, которых наказали за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД.