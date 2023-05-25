Как могут обмануть при заправке полного бака: шесть вопросов об АЗС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы первых автомобилей приобретали топливо для машин вовсе не на заправках (их тогда вообще не было), а в аптеках. Именно туда пришла 5 августа 1888 года Берта Бенц — супруга Карла Бенца, — которой нужен был так называемый лигроин. Тогда эту жидкость использовали в первую очередь как пятновыводитель и продавали в небольших пузырьках. С тех пор автомобильная инфраструктура проделала большой путь. Однако у многих водителей вопросы к тому, как работает заправка, по-прежнему есть. Что будет, если забыть вытащить шланг, почему в бак влезает больше топлива, чем написано в инструкции, и по какой причине пистолет сам прекращает подачу топлива. Ответы на эти вопросы — в материале NEWS.ru.

Почему заправка прекращается автоматически, когда бак полный

Проектировщики современных АЗС предусмотрели ситуацию, когда водитель заправляет автомобиль «до полного». И чтобы бензин не переливался (и не возникало опасных ситуаций, ведь пары бензина чрезвычайно горючи), был придуман хитрый заправочный пистолет.

Если вы заглянете к него, то увидите не только основную магистраль, по которой топливо и поступает в бак, но и небольшую трубку. В нее идет воздух из топливного бака. И как только воздух не поступает в достаточном количестве (то есть бак полностью заполнен жидкостью), заправка прекращается. Собственно говоря, именно поэтому заправочный пистолет такой длинный — будь он коротким, топливо могло бы пролиться на землю.

Пистолет прекратил заправку, но я хочу долить еще чуть-чуть

Если бак заполнен и заправочный пистолет прекратил работу, то настоятельно не рекомендуется пытаться долить «еще чуточку». Залить какое-то заметное количество топлива в бак уже не получится, но при этом шансов, что бензин перельется, довольно много. Если вам нужно иметь как можно больше топлива — например, во время дальнего путешествия, — лучше всего взять с собой запасную канистру.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли заливать топливо в канистру

На заправке могут отказать заливать топливо в пластиковые канистры или стеклянные банки. И в некоторых случаях сотрудники АЗС будут правы, так как бензин можно заливать только в тару, которая предназначена для этого: согласно ГОСТ Р 58404-2019, «отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на ней маркировки предприятия-изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов». То есть залить бензин в бутылку из-под молока нельзя.

Связано это с тем, что «обычный» пластик и стекло могут накапливать статическое электричество, которое в некоторых случаях способно вызвать искру. Шансы на это стремятся к нулю, однако на заправках предпочитают перестраховываться. Именно поэтому нужно использовать канистры из металла или специального токопроводящего пластика, который не создает статических разрядов.

Почему заправка прекращается, хотя бак еще пустой

Иногда водители жалуются, что заправочный пистолет прекращает подачу топлива, хотя бак еще полупустой. Как правило, такое происходит из-за следующих причин:

Заправочный пистолет сломан. Если на других АЗС вы заправляетесь без проблем, то речь идет о поломке оборудования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пистолет неправильно установлен в бак. Для корректной заправки автомобиля топливный пистолет необходимо погрузить в бак без перекосов.

Техническая проблема с автомобилем. Если вы не можете нормально заправиться на различных АЗС, нужно обратиться в автосервис. Скорее всего, в машине засорился топливный патрубок или заправочная горловина. Другая вероятная проблема — необходимость прочистки вентиляции топливной системы.

Что делать, если водитель забыл вытащить топливный шланг и поехал

Истории, когда водители начинают движение, не вытащив топливный шланг из бака, происходят регулярно. Для АЗС эта стандартная ситуация, поэтому если с вами приключилась такая беда, не надо чересчур нервничать. Главное, что нужно сделать — это сразу же остановиться и обратиться к сотруднику заправки. И далее действовать по его инструкции. Если он потребует вызвать сотрудников ГИБДД для оформления отрыва шланга, так и поступайте.

При этом помните, что в большинстве случаев вы не нанесете большого ущерба заправке. Ведь на заправочных колонках есть «защита от дурака» — специальная разрывная муфта, которая создана как раз для таких случаев (она бывает одноразовой, но сейчас чаще встречаются многоразовые). Поэтому даже если вы оторвали шланг, то поставить его на место можно будет довольно быстро. А если сотрудники заправки начнут требовать с вас наличные деньги за ремонт, можете смело вызывать ГИБДД.

Кстати, обязательно нужно вызывать ГИБДД в том случае, если оторванный шланг повредил чужие автомобили — в этом случае вас защитит полис ОСАГО.

На каких АЗС обманывают чаще

Иногда водители жалуются, что на АЗС их обманывают и недоливают бензин. В качестве доказательства обычно приводится следующее утверждение: если в инструкции по эксплуатации автомобиля написано, что объем топливного бака составляет 60 литров, то в него не может поместиться 65 литров, как было во время последней заправки. А это значит, что на АЗС заливают «неправильные литры».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но прежде чем ругать заправки, нужно вспомнить, что указанный в инструкции по эксплуатации объем топливного бака относителен. Там отмечен объем, который помещается в бак вне зависимости от температуры окружающего воздуха или давления. А ведь известно, что при высоких температурах объем жидкости увеличивается. Поэтому бак всегда имеет запас по объему.

Кроме того, заявленный объем бака не учитывает все полости, которые есть в топливной системе автомобиля. В том числе и патрубки, которые ведут от лючка до бака. Таким образом, к указанной в инструкции по эксплуатации цифре можно смело прибавить еще 5–15%.

Хотя, конечно, на АЗС могут обманывать. Способов — множество. В основном они связаны с тем, что работники заправки перепрограммируют систему, которая начинает недоливать топливо. Правда, обычно этим способом пользуются на небольших заправках: в крупных сетях службы безопасности внимательно следят за недопущением подобного.

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