Уклонистам от армии могут запретить сдавать экзамен на водительские права Глава ГИБДД: уклонистам от армии запретят сдавать экзамены на водительские права

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Уклонистам от призыва к воинской службе запретят сдавать экзамены на водительские права, заявил в ходе пресс-конференции начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. По его словам, которые передают «Известия», этих граждан будет видно в общей информационной системе ГИБДД и им будет отказано в предоставлении госуслуги.

Мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат, в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия, — сказал Черников.

Он отметил, что в рамках федерального закона все стоит на контроле.

Ранее сообщалось, что автолюбителям могут ограничить водительские права, если их долг по алиментам превышает сумму в 10 тысяч рублей. Это означает, что уклонисту нельзя будет управлять транспортным средством, а за нарушение ограничения ему грозят обязательные работы или полноценное лишение прав.