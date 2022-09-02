Стало известно, как автолюбителей могут наказать за неуплату алиментов За неуплату алиментов автолюбителям могут ограничить водительские права

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Автолюбителям могут ограничить водительские права, если их долг по алиментам превышает сумму в 10 тысяч рублей. Это означает, что уклонисту нельзя будет управлять транспортным средством, а за нарушение ограничения ему грозят обязательные работы или полноценное лишение прав, сообщили «МК в Калининграде».

Ограничить водительские права должнику можно по инициативе пристава, либо по заявлению взыскателя в адрес пристава. Нуждающийся или его законный представитель должен обратиться к приставу, после чего будет вынесено постановление, которое отправляется в ГИБДД.

Тем не менее, есть случаи, при которых к неплательщику нельзя применить эти санкции. Например, если вождение является единственным источником дохода должника, если он живет в местах с ограниченной транспортной доступностью, если он имеет инвалидность или иждивенцев с инвалидностью. Также нельзя запретить садиться за руль человеку, которому была предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты долга по алиментам.

Юрист Людмила Александрова ранее заявила, что мужчины в попытках обмануть женщин из-за алиментов могут официально перейти на минимальную оплату труда или, в случае рождения ребенка во второй семье, снизить суммы выплаты на первого. Однако она заверила, что можно доказать, что мужчина намеренно скрывает свои доходы, сделав запрос в Пенсионный фонд.