Минпромторг запретил сотрудникам пользоваться iPhone

Фото: Shutterstock

С 17 июля сотрудникам Министерства промышленности и торговли России будет запрещено использовать на рабочем месте мобильные устройства Apple, произведенных в США, пишут «Ведомости». Соответствующее распоряжение к должностным лицам ведомства и организациям, входящим в его ведение, разослал первый заместитель министра Василий Осьмаков.

В приказе содержится прямой запрет на использование мобильных устройств (телефонных аппаратов, смартфонов) производства компании Apple в служебной деятельности. Контроль за его исполнением возложен на заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака.

Представитель Минпромторга подчеркнул, что решение последовало после получения в начале лета информации от ФСБ России о том, что Apple активно сотрудничает с американскими спецслужбами, включая Агентство национальной безопасности США (NSA). Эксперты выразили опасения, что такое сотрудничество ставит под сомнение заявления компании о конфиденциальности пользовательских данных. Ограничение на использование устройств iPhone коснется также и структур, подчиненных Минпромторгу, включая НИЦ «Институт им. Жуковского», ФГУП НАМИ, ФГБУ ВНИИР и другие.

Ранее в ФСБ сообщили, что заражению вредоносным ПО подверглись тысячи устройств Apple, в том числе зарегистрированные на посольства России. Силовики отметили, что вирус использует предусмотренные производителем программные уязвимости. Это свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с американской разведкой и опровергает декларируемую компаний политику конфиденциальности гаджетов.