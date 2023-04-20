10 вопросов о китайском языке: как выучить, заменит ли он английский NEWS.ru выяснил, насколько сложно выучить китайский и кому этот язык сегодня больше всего нужен

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Изучение китайского языка и культуры в столичной школе

20 апреля — День китайского языка, одного из самых древних в мире. Сближение России и Китая сделало его одним из самых популярных в нашей стране. NEWS.ru выяснил, насколько сложно выучить китайский, кому этот язык сегодня больше всего нужен и может ли он заменить английский.

Как возник День китайского языка

День китайского языка установлен ООН в память об основателе китайской письменности Цан Цзе. Согласно преданию, во времена мифического Желтого императора — Хуан Ди, жившего в середине III тысячелетия до н.э. основателя первого китайского государства и праотца всех китайцев, иероглифы еще не были изобретены и для передачи информации использовались шнурки с узелками, так называемое узелковое письмо.

Цан Цзе же был придворным историографом и быстро понял, что хранить исторические знания в узелках очень неудобно. Поэтому он придумал специальный набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифической письменности. В знак уважения к заслугам и прозорливости Цан Цзе его принято изображать с четырьмя глазами. Также в его честь был назван один из методов ввода китайских иероглифов с клавиатуры.

Фото: Сгенерировано нейросетью Bing Желтый император Хуан Ди считается основателем первого китайского государства и отцом иероглифики

Сколько человек в мире говорят на китайском языке

Сегодня в мире на китайском языке в качестве родного говорят свыше 1,3 миллиарда человек. По числу говорящих он является самым распространенным языком. Однако подавляющее большинство его носителей живут только в самом Китае, поэтому долгое время особой популярностью среди иностранцев он не пользовался, в том числе из-за своей сложности.

Почему китайский язык считается одним из самых сложных для изучения

Письменный китайский язык считается одним из самых сложных в мире, в нем используется около 80 тысяч иероглифов. Впрочем, для повседневного обихода достаточно трех — пяти тысяч знаков.

Китайский язык, рассказала NEWS.ru директор Института Конфуция МГУ Татьяна Бухтиярова, основан на идеограммах, на образах, «на картинках даже, можно сказать». Потому что китайцы за каждым значком, который нарисован, видят не звук, а целое понятие — явление, предмет, действие.

«Хорошо, что это все зарисовано ограниченным числом вариантов черт. Это ограниченное число значков, которое используется в иероглифике (основных всего 214), называются ключами и выучиваются почти наизусть. И в этом красота и интерес иероглифов, потому что каждый из них можно дешифровать. Мы не только на занятиях, но и на праздниках даем детям даже поразбирать какой-нибудь старый, сложный иероглиф, в котором много таких ключей. И человек может сам догадаться. Например, слово „хороший“ — это два ключа: „женщина“ и „ребенок — сын“. То есть хорошо, когда у женщины есть ребенок и этот ребенок — сын. Эта расшифровка иероглифов — это очень увлекательное занятие», — рассказала китаист.

Другая особенность китайского языка заключается в том, что это фактически целая языковая ветвь, объединяющая множество диалектов и говоров, некоторые из которых не понятны их носителям. Поэтому обычно под китайским языком понимается путунхуа — государственный язык КНР на основе пекинского диалекта. А всего в современном китайском языке лингвисты выделяют 10 диалектных групп.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Изучение китайского языка и культуры в школе

Как изучают китайский язык в мире и России

Взрывное экономическое развитие Китая, превратившее его во вторую экономику мира после США, повлияло и на востребованность китайского языка. По данным канцелярии по распространению китайского языка за рубежом при правительстве КНР, в мире китайский изучают более 40 млн человек.

Согласно исследованию портала Superjob.ru, проведенному осенью прошлого года, китайский в России занимает четвертое место по популярности. Его изучают 6% из тех, кто учит языки.

В абсолютных цифрах количество изучающих его в России составляет, по разным оценкам, от 60 до 80 тыс. человек. В 142 российских вузах китайский язык изучают порядка 22 тыс. студентов.

С 2019 года, когда китайский язык ввели в систему ЕГЭ, его могут сдавать выпускники школ. Тогда китайский сдавали 289 школьников из 43 регионов России. В 2022 году их число увеличилось до 480.

«Ждем, что в сентябре, после визита Си Цзиньпина, будет бум спроса. Во всех вузах сейчас спешно открываются факультативы. Во всех школах ищут преподавателей. Как обычно, мы к этому запросу не очень готовы. Цены на курсы китайского будут расти, пока рынок не наполнится педагогами. Хороших преподавателей сложно найти, хотя количество знающих китайский растет», — отметила Бухтиярова.

Чем отличается китайский от других языков

Характерной чертой путунхуа, как и большинства других сино-тибетских языков, является наличие смыслоразличительных тонов. Тоны — это определенное движение или сохранение высоты голоса при произнесении слога. Каждое корневое слово в путунхуа имеет один из четырех тонов: первый — высокий ровный, второй — восходящий от среднего уровня к высокому, третий — низкий понижающийся, а затем восходящий до среднего уровня; четвертый — падающий от высокого уровня к низкому.

«Когда к нам приходит человек, он больше всего боится, что не справится с китайским, потому что наслышан, что в китайском языке есть тоны, и китайский язык, видимо, надо петь. А у него нет музыкального образования зачастую, и он в себе начинает сомневаться. Тут мы утешаем наших абитуриентов, что у подавляющего большинства китайцев тоже нет музыкального образования, да и просто музыкального слуха. Они не поют. А то, что они поют, можно услышать в караоке-барах. Это только закрыть уши руками и поскорее уйти подальше. Поэтому здесь бояться совершенно нечего», — заверила Бухтиярова.

По ее словам, русскоязычным людям гораздо проще освоить китайскую фонетику, чем, например, европейцам.

«Нам очень повезло: мы живем в Евразии, и русский язык включает в себя огромное количество звуков. Эти звуки, которые мы умеем говорить, а также звукоподражания, которым мы учимся с детства, позволяют нам достаточно безболезненно освоить китайский звукоряд. Проблемы со звуками обычно возникают только в придыханиях, там есть специфика — придыхательные звуки, и в распознавании звуков в чужой речи. Даже в говорении тонов проблем нет, если эти тоны правильно объяснить. Конечно, казахам, например, будет легче с китайским, чем нам. Но нам зато гораздо легче, чем, например, норвежцу. Им очень тяжело освоить китайский язык», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Изучение китайского языка и культуры в столичной школе

Какие трудности в изучении китайского языка

«У меня есть поговорка, я ее рассказываю всем, кто к нам приходит: самое главное в изучении китайского языка — найти правильного преподавателя. Потому что правильный преподаватель подберет вам методику изучения, так как есть совершенно разные методики, сформирует мотивацию, если у вас есть хоть какие-то ее зачатки, научит и „стрясет“ с вас это знание», — заявила китаист.

По ее словам, самая большая проблема при изучении китайского, из-за которой его часто бросают даже при необходимой мотивации, — время.

«Времени на изучение китайского языка требуется действительно много, больше, чем на испанский, чем на английский, немецкий, на любой другой. Это язык совершенно иной, если сравнивать его с фонетическими европейскими языками. Мы каждому звуку приписываем какой-то значок, он становится буквой. Мы эти буквы собираем в алфавит, выучиваем его — и все. Мы читаем, говорим, пишем, и дальше проблема только в памяти и навыках использования грамматических правил. В китайском так не работает», — подчеркнула Бухтиярова.

Первая проблема, с которой сталкивается изучающий китайский язык человек, — фонетика.

«Сначала кажется, что не осилишь. В итоге осиливается, если правильно показать. Даже за один раз, потом только навык отрабатываешь», — пояснила она.

Второй сложный навык — это иероглифика. «Во-первых, понимание иероглифов, как они созданы. Наш мозг отказывается принимать информацию через образы, потому что мы привыкли чрез буквы, через звуки. И ему нужно время, чтобы привыкнуть. Во-вторых, это работа рукой. Мы привыкли писать буквы, у нас наклон по вертикали обычно идет, горизонтальные линии — горизонтально. В китайском — наоборот. Вертикальные линии жестко по вертикали, горизонтальные могут быть под наклоном. Очень много черт в иероглифах пишутся некомфортно для русского человека. Другой тип движения руки. Приходится иначе ставить пальцы, выкручивать кисть», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Какой еще язык такой же сложный, как китайский

По мнению эксперта, для русскоязычного человека самый легкий из западноевропейских — это испанский. Если же говорить о самом сложном, то восточные языки в целом нелегко освоить, но и на их фоне китайский стоит особняком.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Урок китайского языка в школе

«Китайский и японский близки по иероглифике, но в японском нет тоновой системы. Поэтому китайский сложнее японского. Китайский сложнее, чем корейский, потому что в корейском алфавит. Китайский сложнее, чем вьетнамский, потому что вьетнамский, отказавшись от иероглифов, но сохранив тональность, перешел на латинские буквы. Там легко читать латиницей, хотя очень сложно с тонами слушать и воспроизводить. Я бы сказала, что самые сложные языки в мире — русский и китайский. Китайский для русских, русский — для китайцев», — отметила Бухтиярова.

Как быстро можно освоить китайский язык

Полный курс китайской грамматики можно освоить за полтора-два года интенсивных занятий. Что касается иероглифики, чтобы уметь свободно читать и понимать язык китайской прессы, необходимо знать около 3,5–4 тыс. иероглифов, указывается на сайте Института Конфуция РГГУ. Такой объем можно усвоить «примерно за три — четыре года усердных занятий».

По словам Татьяны Бухтияровой, «в спокойном состоянии» базовый курс языка изучается за два года.

«Это дважды в неделю по три академических часа. Если есть склонность к языкам и готовность работать интенсивно, его можно освоить за полтора года. За год никак не получится, только привыкание к языку идет. Через два года человек может ехать путешествовать по Пекину и чувствовать себя в безопасности. Через три года уже можно устраиваться на какую-то работу, связанную с китайским языком», — говорит она.

Конечно, куда быстрее выучить язык с погружением в среду. «Чтобы хорошо общаться, нужно два года обучения в Китае. От обучения без стажировки результат будет хуже. Год там — это три здесь», — рассказала NEWS.ru доктор китайской философии, китаист Надежда Булицина.

Насколько востребован китайский язык на российском рынке труда

Согласно данным портала Superjob.ru, за 2022 год на российском рынке труда востребованность говорящих на китайском языке выросла в два раза.

«Чаще всего это вакансии для учителей, специалистов ВЭД, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ретейла и производства», — отмечают аналитики портала.

Китайский стал вторым по востребованности после английского. В среднем владение этим языком, по данным исследователей, увеличивает заработок специалиста на 18%.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Занятие по православию для российских экскурсоводов на китайском языке

По словам директора Института Конфуция МГУ, резко вырос спрос на специальные знания китайского языка. Так, еще некоторое время назад искали, например, дизайнеров с китайским языком. Очень много ищут в сфере контактов и логистики.

«У нас сейчас очень много учится логистов, которые пришли учить китайский язык, потому что их задача — курировать поступление товаров из Китая или наоборот, проводить товары в Китай. И очень большой спрос на финансово-экономических сотрудников. Напрямую нам звонят: «А у вас нет какого-нибудь бухгалтера со знанием китайского? Нам бы хотя бы, чтобы он цифры знал на китайском языке, потому что совсем беда», — рассказала китаист.

Также поступают запросы от бизнеса на специальные аспекты изучения языка.

«В частности, „Сбер“ запросил у нас специфическую программу экономико-финансового китайского языка. Это сейчас прямо на злобу дня, очень актуально. Начиная с прошлого октября, просто „горит“», — добавила она.

Зачем россияне учат китайский язык

«Первая причина, которую называют почти все, — „это нужно для работы“. Другое направление, активно сейчас растущее, — учеба в Китае. Китайские вузы показывают сейчас очень высокие рейтинги, и мы видим все больше интереса у русских выпускников школ, которые уезжают учиться в Китай, получать первое высшее образование», — указала Бухтиярова.

В рейтинг лучших вузов мира 2022 года по версии The Times Higher Education попали 97 китайских вузов. Шесть из них — в первую сотню. Лучшими китайскими вузами признаны Пекинский университет и Университет Цинхуа, разделившие 16-ю строчку рейтинга.

Однако китайский учат не только для карьеры.

«Есть те, кто хочет попутешествовать. Есть пенсионеры, которые учат китайский, чтобы „взбодрить мозг“. Китайский как никакой другой язык заставляет работать оба полушария, потому что там и образность, и звуки, и мелодии. Всего там достаточно. По программе „Московского долголетия“ почти 2000 человек учат китайский. Как они говорят, чтобы „убежать от Альцгеймера“», — добавила эксперт.

Сможет ли китайский составить конкуренцию английскому

По мнению Бухтияровой, конкуренцию английскому в полноценном смысле китайский язык не составит.

«Английский проще для изучения и более „всеядный“. Его все способны освоить. И для нас он более понятный, и для китайцев порой проще с нами изъясняться на английском. Это международный язык переговоров, китайцы сейчас тоже очень хорошо владеют английским. Но то, что китайский станет следующим после английского в ряду приоритетного изучения иностранных языков, к этому, я думаю, будет стремиться ситуация в России», — полагает собеседница NEWS.ru.

Китайский язык в России стремительно набирает популярность. С одной стороны, это объясняется все более тесными контактами между нашей страной и КНР. С другой, превращение восточного соседа за последние десятилетия в экономическую сверхдержаву делает китайский язык одним из самых востребованных и на глобальном уровне. Знание китайского языка не только повышает конкурентоспособность на рынке труда, но и дает ему возможность приобщиться к гигантской сокровищнице китайской культуры, история развития которой насчитывает несколько тысячелетий.

«Китайский язык открывает новые грани восприятия реальности. Ты начинаешь видеть мир под другим углом», — заключила Надежда Булицина.