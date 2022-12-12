Иероглиф — война: в Японии выбрали пессимистичный знак уходящего года Нынешний «иероглиф года», нарисованный настоятелем киотоского Храма чистой воды, намекает на продолжительный конфликт

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Священник Сейхан Мори из киотоского буддистского Храма чистой воды Киёмидзу-дера 12 декабря по заведенной традиции обнародовал иероглиф года. Выйдя на открытую террасу храма, Мори-сан под прицелом телекамер написал толстой кистью из барсучего волоса знак «война» на рисовой японской бумаге васи. Такой иероглиф был выбран из-за конфликта России и Украины, а также после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ в июле и ракетных испытаний в КНДР.

Иероглиф года, который начали выбирать в 1995 году, определяется в Японии посредством голосования — в этом году в процессе выбора приняли участие более 200 тыс. человек, и большинство из них проголосовали за «войну». На втором месте оказался иероглиф «дешевый», поскольку японская иена в этом году достигла рекордно низких значений по отношению к доллару. Но, как видно, большинство все же сочли войну более значимым нарративом.

Но надо отметить, в выборе иероглифа есть одна тонкость — многое зависит не только от знака, но и от того, как его прочесть. Обычно у японских иероглифов много чтений, которые отличаются по значению. Так, у иероглифа «война» есть несколько произношений, и жюри выбрало самое архаичное из них, «икуса», которое означает войну в масштабном смысле, а не локальную схватку. То есть в храме Киёмидзу рассматривают нынешнюю ситуацию в мире как общее ухудшение обстановки, а не локальный конфликт.

Иероглиф война уже становился знаком года, это было в 2001 году после атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Но тогда он имел чтение «татакаи», то есть схватка, бой, короткие боевые действия. Но в 2022 году, похоже, перспектив нормализации ситуации в мире японские буддисты не видят.

Храм Киёмидзу находится под покровительством богини милосердия Каннон, чья миссия — спасать людей. Как сказано в одной из сутр, посвященных богине, «в конце концов исчезнут все горести». Вообще считается, что Каннон обязательно помогает всем живым существам, но иногда за помощь приходится заплатить большую цену.