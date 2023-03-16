40 встреч за 10 лет: чего ждать от новых переговоров Си и Путина Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в 40-й раз. Но если раньше они обсуждали в первую очередь экономику, то сейчас тематика изменилась

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин

Свой первый государственный визит после переизбрания председателем КНР Си Цзиньпин намерен нанести в Россию, сообщают западные СМИ. Не исключено, что это произойдет уже на следующей неделе. Если Си приедет, то повторит события 10-летней давности, когда он только пришел к власти в Китае и первым делом поехал в Россию на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Эксперты NEWS.ru указывают, что это не только дань уважения надежному партнеру, но и показатель первостепенной важности для Пекина связей с Москвой.

Юбилейная встреча

«Вы — первый зарубежный глава государства, с которым я встречаюсь. У меня складывается такое впечатление, что мы с вами всегда относимся друг к другу с открытой душой. Мы с вами сходимся характерами и стали хорошими друзьями», — так говорил Си Цзиньпин Владимиру Путину в марте 2013 года, когда впервые приехал в Москву в качестве главы КНР.

Ознакомительный визит в Россию произвел на Си такое впечатление, что он заявил тогда: «Китайско-российские отношения переживают наилучший период в своей истории». Китайский лидер признавался, что в детстве читал Пушкина, Чехова и Толстого. А от отца, соратника Дэна Сяопина, ему передалось особо теплое отношение к Москве.

«Я буду часто приезжать в Россию, а президент Путин будет чаще бывать у нас», — пообещал тогда китайский лидер. С тех пор они с российским коллегой встречались уже 39 раз. Так что ожидаемый на следующей неделе визит будет 40-м по счету.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином

От торговли к политике

В марте 2013 года главной темой переговоров двух лидеров стали торгово-экономические отношения двух стран. Си сетовал в беседе с Путиным, что товарооборот между Россией и Китаем составляет всего $82 млрд, что, по мнению китайского лидера, было слишком слабым показателем. Российский президент в ответ пообещал выйти в ближайшее время на «100 миллиардов долларов торгового оборота, а в недалекой перспективе — на 150 миллиардов».

По итогам 2022 года российско-китайский товарооборот превысил $190 млрд, а в этом году, похоже, достигнет $200 млрд. Так что с точки зрения экономических связей двусторонние отношения развиваются весьма успешно. И в этот приезд Си фокус переговоров будет совсем на другом.

Несмотря на впечатляющий рост двустороннего товарооборота, важность России для Китая объясняется не только экономическими интересами. Ведь $190 млрд хоть и внушительная цифра, но это чуть больше 3% в общем объеме китайской внешней торговли. В то время как на долю США и Евросоюза приходится 27% товарооборота, или $1,6 трлн.

Для Владимира Путина визит китайского коллеги особенно важен на фоне того, что в 2022 году Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада. В этом смысле встреча с Си — зримое доказательство того, что изолировать Россию Западу, несмотря на все усилия, не удалось.

«Это довольно яркий жест поддержки, потому что визит к нам он делает первым после переизбрания председателем КНР. Плюс так быстро, потому что все-таки думали, что будет попозже. Это показывает, что партнерство с Россией, безусловно, является приоритетным», — объяснил NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

NEWS.ru уже писал о возможных причинах переноса визита Си на более ранний срок. Однако само это ускорение также подчеркивает важность российско-китайских связей для Пекина.

«Визит состоится в те же даты, что и десять лет назад, когда так же, как и сейчас, свой первый визит после избрания он осуществляет в Россию, подчеркивая, что наша страна — партнер номер один», — отметил в беседе с NEWS.ru. президент Российско-китайского совета Сергей Санакоев.

Фобии Пекина

Так что нынче дело не столько в экономике, сколько в политике. Ведь пока Россия упрекает Запад в русофобии, китайские чиновники все чаще говорят о синофобии.

«С некоторых пор политики в некоторых странах, похоже, заразились синофобией. Они полны предрассудков и паранойи в отношении Китая, разжигают тревогу и провоцируют напряженность», — заявил накануне на заседании Совета Безопасности ООН по Украине заместитель китайского постпреда при ООН Гэн Шуан. По его словам, синофобия является результатом «непонимания Китая, стратегических просчетов и политических манипуляций».

Это заявление было сделано на следующий день после того, как США заявили о готовности продать Австралии атомные подлодки в рамках трехстороннего партнерства Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов (AUKUS). Что направлено это партнерство именно против Пекина, его участники совершенно не скрывают.

Одновременно Вашингтон развивает военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей, пытаясь создать в АТР аналог НАТО для сдерживания Китая. На фоне нарастающих трений США и Китая из-за Тайваня в Пекине крайне серьезно относятся к этой угрозе. Однако мало что могут ей противопоставить. Потому такое значение приобретает взаимодействие с Москвой.

Фото: kremlin По итогам 2022 года российско-китайский товарооборот превысил $190 млрд, а в этом году может достигнуть $200 млрд.

«На сегодняшний день у Китая крупных союзников, кроме России, по сути дела, нет», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

«Китай сам по себе подвергается чрезвычайной атаке со стороны США, такой, которой еще не было никогда. Китай прекрасно понимает, что вообще вокруг него складывается чрезвычайно серьезная ситуация. И сейчас российско-китайский альянс приобретает совсем другое звучание», — пояснил NEWS.ru директор Института стран Азии и Африки МГУ Маслов.

Он напомнил, что Си Цзиньпин приложил много усилий для налаживания российско-китайских отношений.

«Потому что именно при нем Китаю поступало немало предложений расколоть российско-китайский альянс, „сдать“ Россию в угоду развития отношений с США. Это казался крайне хороший размен, особенно сейчас, в нынешней ситуации, но Си Цзиньпин на это не пошел», — добавил Маслов.