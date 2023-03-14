Си везет Путину «Минск-3»? Что добавит Китай в мирный план по Украине Эксперты рассказали NEWS.ru, почему визит китайского лидера в Москву может состояться уже через неделю, а не в апреле, как планировалось ранее

Фото: kremlin

Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин свой первый зарубежный визит после переизбрания совершит в Россию. Об этом накануне сообщили западные СМИ. А 14 марта Кремль подчеркнул важность встреч Владимира Путина и Си Цзиньпина, хотя пока не подтвердил официально приезд китайского лидера. При этом также сообщается, что после разговора с Путиным гость из Поднебесной намерен пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. То есть одной из основных тем визита в Москву могут стать предложения по урегулированию конфликта в Украине.

Условия еще не сложились

«Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным областям», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также напомнил, что российско-китайский диалог носит «дружественный, партнерский, стратегический характер», то есть такой, какой и должен быть у двух государств, находящихся в отношениях «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Однако в этот раз новым фактором для встречи двух лидеров стал план Пекина по урегулированию конфликта на Украине, представленный в конце февраля.

В частности, именно желанием обсудить предложения Пекина по Украине источники Reuters объясняли резкое ускорение подготовки визита Си Цзиньпина в Россию.

В своей программе из 12 пунктов, обнародованной 24 февраля, Китай призвал к уважению суверенитета всех стран, отказу от менталитета холодной войны и заявил о необходимости прекращения боевых действий и возобновлении мирных переговоров. На Западе китайские предложения восприняли скептически, считая, что они выгодны прежде всего России, а не Украине.

«Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен», — заявлял президент США Джо Байден.

В Москве же план китайских товарищей приветствовали, однако отметили, что для него «пока не сложились условия». Сегодня в Кремле снова дали понять, что не видят возможностей для начала переговоров с Киевом.

«Мы высоко ценим усилия тех стран, которые уже прикладывали изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло, но опять же пока это невозможно», — подчеркнул Песков.

Однако, если встреча китайского лидера с российским коллегой действительно состоится раньше намеченного, то у Пекина, видимо, по этому вопросу есть своё мнение. Тем более что после встречи, как сообщил The Wall Street Journal, Си Цзиньпин намерен пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетить несколько европейских стран.

Фото: kremlin Председатель КНР Си Цзиньпин

Давить на Москву Пекин не станет

По мнению директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, усилия Китая по продвижению его мирного плана вызваны опасениями, что «мир сейчас сваливается в неконтролируемый кризис» и, как следствие, нужно делать все возможное, чтобы этот кризис не развивался дальше.

«Здесь интересно, какие конкретно предложения прозвучат со стороны Китая. Мы видим, в чем заключается китайское предложение — сесть за стол переговоров без предварительных условий. Судя по всему, те же предложения выдвигаются и Украине, и США, и другим странам. То есть прежде всего речь о прекращении огня», — рассказал Маслов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в Пекине хотят прекратить эскалацию, которая в том числе бьет и по китайской торговле.

Однако в успехе посреднических усилий Си у экспертов есть серьезные сомнения.

«По украинской теме, мне кажется, кроме обмена мнениями и позициями ничего быть не может. Давить на Россию Китай не станет, это не в его правилах. А Россия идти навстречу даже Китаю не будет, потому что она пытается решить свои собственные задачи», — указал NEWS.ru главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Он уверен, что Си Цзиньпин и все китайские руководители понимают, что «сейчас никакого прогресса не ожидается». Однако Китай в настоящее время, будучи второй по значимости державой, не станет просто игнорировать происходящее.

Но если не будет прогресса в переговорах с Москвой, то не окажется и повода для переговоров Си с Зеленским.

Фото: shutterstock Пекин

Си привезет «Минск-3»?

«Я лично очень сомневаюсь, что Си Цзиньпин будет в ближайшее время общаться с президентом Украины. Безусловно, любое взаимодействие находится в интересах и Украины и Китая, но этому будут всячески препятствовать Соединенные Штаты», — отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

По его мнению, США станут мешать мирной инициативе Пекина еще и потому, что не готовы допустить еще один громкий дипломатический успех Китая после заключения соглашения между Саудовской Аравией и Ираном. Напомним, в конце прошлой недели Эр-Рияд и Тегеран договорились нормализовать межгосударственные отношения после переговоров в Пекине.

«Это стало возможным только потому, что Саудовская Аравия в последнее время ведет себя достаточно независимо и всячески эту независимость демонстрирует. Она может себе это позволить. Что касается Украины, тут посредничество и участие Китая будет просто невозможным из-за противодействия Запада», — подчеркнул Бабаев.

Однако провал китайского мирного плана станет ударом по международному престижу Пекина, уверен Алексей Маслов. Он полагает, что Си будет добиваться заключения соглашения между Москвой и Киевом на основе китайской инициативы.

«Очень велики шансы, что такое соглашение станет своего рода „Минском-3“. Китай очень много поставил на карту. Потому что если китайские предложения будут полностью проигнорированы, тогда это провал китайской дипломатии. Значит, великая страна не может сыграть вообще никакой роли в этой ситуации», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Напомним, в 2015 году в Минске были заключены соглашения о прекращении огня в Донбассе и постепенном урегулировании конфликта на Украине. Ответственность за их провал Москва возложила на Киев и страны Запада.