Патрушев: США и союзники по НАТО хотят уничтожить Россию Патрушев: США и союзники по НАТО хотят ослабить или уничтожить Россию любой ценой

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Николай Патрушев

США и союзники по НАТО хотят в конечном счете любой ценой ослабить или уничтожить Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет «Российская газета». Он добавил, что Вашингтон также намерен сломать архитектуру безопасности Евразии.

Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом, — заявил Патрушев в Таиланде на переговорах с генсеком Совета национальной безопасности этой страны Супотом Маланийомом.

По его словам, Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На решение этой задачи ориентирован, в частности, англосаксонский союз AUKUS.

В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности, — резюмировал он.

Ранее Патрушев заявил, что англосаксы ради своей выгоды хотят столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии. По его словам, они это делают для того, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним.