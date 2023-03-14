В Кремле оценили планы передачи Австралии ядерных подлодок Песков заявил, что планы AUKUS по атомным подлодкам для Австралии вызывают много вопросов

Фото: US Navy/globallookpress.com

Планы поставок Австралии атомных подводных лодок вызывают много вопросов, связанных с проблематикой ядерного нераспространения, на них должны быть даны ответы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее лидеры стран AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и США) объявили о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных субмарин с неядерным вооружением и технологий их производства.

Здесь в любом случае возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения. Конечно, здесь нужна особая транспарентность. И нужно отвечать на те вопросы, которые возникают, — сказал представитель Кремля.

В сентябре 2021 года президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». В рамках заключённого соглашения стороны упростят обмен информацией и новшествами в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, страны собираются создать возможности для нанесения ударов.