От Атлантики до Тихого: НАТО может создать филиал в Восточной Азии Североатлантический альянс задумался о расширении на другой край Земли ввиду противостояния с Россией и Китаем

Фото: AFLO/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО и Япония подпишут новое соглашение об углублении сотрудничества, заявили премьер-министр Японии Фумио Кисида и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, необходимость обновления соглашения вызвана угрозой ядерной эскалации Северной Кореи, а так же опасениями наращивания все более тесных связей Россией и Китаем. Так же он намерен пригласить Японию , Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию на саммит НАТО 11–12 июля в Вильнюсе. А учитывая, что перед поездкой в Токио генсек НАТО посетил Южную Корею, куда следом за ним прибыл и министр обороны США Ллойд Остин, создается впечатление, что Альянс серьезно активизировал усилия, чтобы создать «тихоокеанский филиал НАТО», эта идея витает в воздухе не первый год.

В первый раз «индивидуальную программу партнерства и сотрудничества» с НАТО Япония подписала в 2014 году, а в 2020 Токио принял ее обновленную версию. Но в 2021 году, после того как в Мадридском саммите НАТО принял участие премьер Кисида и пообещал вывести «отношения Японии и НАТО на новый уровень», появилась необходимость подготовить новый рамочный документ. О начале его разработки Кисида и Столтенберг объявили 31 января в совместном заявлении по итогам переговоров в Токио.

В документе будут прописаны условия углубления сотрудничества Япония — НАТО в таких областях, как киберпространство, космос, противодействие дезинформации и стратегические коммуникации, а также новейшие технологии и инновации, рассказали NEWS.RU в посольстве Японии в России.

Как отметил сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ён Ун, Столтенберг заинтересован, чтобы НАТО превратилось из региональной в глобальную структуру.

Они хотят создать восточноазиатское НАТО. Потому что давно вынашиваемая американцами идея создания тройственного союза США, Южной Кореи и Японии реализовалась бы уже в прошлом году, если бы не сопротивление Японии, не готовой вступать в военные альянсы, тогда как южнокорейский президент, например, готов к этому. Но тут решает позиция Токио, — пояснил Ким в беседе с NEWS.ru.

Фото: JEON HEON-KYUN/POOL/EPA/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин (слева) и министр обороны Южной Кореи Ли Джонг-соп (справа)

Впрочем, несмотря на сомнения японской стороны, американцы от этой идеи отказываться не намерены. Так, в ходе визита в Сеул Ллойд Остин со своим корейским коллегой обсуждали в том числе и трехстороннее сотрудничество в области безопасности между Кореей, США и Японией. Они договорились «при первой же возможности» провести трехсторонние переговоры по обороне и обсудить конкретные меры по укреплению сотрудничества в области безопасности. То есть Вашингтон продолжит давить на Токио в надежде сформировать пронатовский блок в Тихом океане.

Однако глава российской Ассоциации японоведов Дмитрий Стрельцов сомневается, что речь идет именно о прямом расширении Альянса. Пока для японских властей ключевой гарантией безопасности выступает проверенный временем стратегический союз с США, а не некие планы по расширению НАТО на Тихоокеанский регион, полагает он.

С точки зрения обороны самой Японии сейчас главным средством является американо-японский союз. Это американские военные базы, о которых сказано в статье 5-й договора о совместном противостоянии вторжению на территории Японии. А сотрудничество Япония и НАТО — это больше диалоговый формат, в рамках которого идет обмен информацией, в том числе разведывательной. То есть это взаимодействие, которое не предполагает конкретных обязательств, — пояснил Стрельцов NEWS.ru.

Между тем Южная Корея второй год кряду примет участие в основных политических мероприятиях Североатлантического альянса. Еще в 2021 году США призвали перевести союзные отношения Сеула и Вашингтона в «глобальный всеобъемлющий стратегический альянс». Теперь же интенсификацию связей НАТО — Южная Корея можно рассматривать в качестве подготовки к формированию такого альянса. На такие мысли наводит и тот факт, что одновременно с визитом в Сеул генсека НАТО туда же прибыл глава Пентагона Ллойд Остин.

Фото: Takashi Aoyama/POOL/EPA/ТАСС

Ким Ён Ун напомнил, что летом прошлого года Сеул установил официальные дипломатические отношения с НАТО, туда отправился посол от Южной Кореи. А сейчас генсек НАТО прибыл в Сеул, потому что надо развивать сотрудничество, считает эксперт.

В настоящее время основой взаимодействия НАТО и Южной Кореи выступает «Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества» (IPCP). Это двухстороннее соглашение было впервые заключено в 2012 году и обновлено в 2017-м. Впрочем, по мнению экспертов, в дальнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) действительно может возникнуть военный блок, аналогичный НАТО, но он появится на основе, например, AUCUS — антикитайского оборонного пакта США, Великобритании и Австралии.

AUCUS — это пока не военный союз как таковой. Но это глубокое взаимодействие в том числе по части унификации вооружений, совместных разработок вооружений. При этом создание на основе AUCUS аналога НАТО в Тихоокеанском регионе — это не ближайшая перспектива. Исторически сложилось, что в АТР нет аналога НАТО, там есть двусторонние связи США с их союзниками. Но в долгосрочном плане они, возможно, станут заменяться сетевыми структурами. AUCUS — одна из них, — полагает Стрельцов.

Другой основой для тихоокеанского варианта НАТО может стать сетевая структура под названием Partners in the Blue Pacific, PBP («Партнёры в синем Тихом океане»), созданная в июне 2022 года и объединившая США, Японию, Австралию, Новую Зеландию и Великобританию. PBP заявлена участниками как некая зона процветания в Тихом океане.

О создании PBP было объявлено перед самым мадридским саммитом НАТО, на который впервые в истории приехали лидеры Японии, Южной Кореи Австралии и Новой Зеландии. Такое совпадение не ускользнуло от внимания Китая и КНДР. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прямо обвинил США в создании «азиатской версии НАТО».

Фото: Lance Cpl. Andrew Bray/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тем временем официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала положить конец нарративу о «китайской угрозе» и попыткам разжигания конфронтации. В ответ на совместное выступление Столтенберга и Кисиды она посоветовала Японии «извлечь уроки из истории, придерживаться пути мирного развития и следить за тем, чтобы это не подорвало доверие между странами и не нанесло ущерба миру и стабильности в этом регионе».