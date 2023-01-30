Сеул все ближе к НАТО: зачем Южную Корею посетили Столтенберг и Ллойд Остин Республика Корея по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, но продолжит помогать ей другими способами

Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 января завершил визит в Сеул, где провел переговоры с президентом Республики Корея (РК) Юн Сок Ёлем и министром иностранных дел и торговли Пак Чином. Несмотря на попытки главы Североатлантического альянса подключить Южную Корею к списку поставщиков военной помощи на Украину, Сеул повторил, что ограничится экономической и гуманитарной поддержкой. Вместе с тем Сеул и НАТО договорились активизировать сотрудничество, что вкупе с предыдущими двусторонними шагами по сближению означает втягивание Кореи в структуры Альянса. В Пхеньяне немедленно отреагировали на всё это, назвав приезд Столтенберга прелюдией к конфронтации и войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Интересно, что буквально в день отлета генсека НАТО в Сеул прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, с которым южнокорейское правительство намерено договориться о новых конкретных планах по усилению военного союза с США.

Намерение Сеула активно развивать сотрудничество с НАТО стало очевидно еще в июне прошлого года, когда президент Юн Сок Ёль принял участие в саммите Альянса в Мадриде, а после этого в ноябре 2022 года в Брюсселе открылось представительство Южной Кореи при НАТО. Кроме того, Сеул и Альянс подписали специальное соглашение о партнёрстве и развитии взаимодействия в различных сферах: киберпространстве, новых технологиях, военной промышленности и других. А приезд Столтенберга в Сеул стал ответным визитом, знаменующим регулярные двусторонние контакты на высшем уровне.

Сразу же по прибытии 29 января генсек НАТО провел переговоры с главой МИД РК Пак Чином. Гость из Европы немедленно стал подчеркивать общность, которая связывает НАТО и находящуюся далеко от Европы Южную Корею. Как отметил Столтенберг, «факт поставок Северной Кореей России ракет и прочей военной помощи демонстрирует, насколько мы связаны друг с другом». Хотя Москва и Пхеньян категорически отрицают данное сотрудничество, а выдвинувшие подобные обвинения США пока так и не продемонстрировали убедительных доказательств в поддержку своих слов, но генсек НАТО использовал это как предлог, чтобы подтолкнуть Сеул к сближению с Альянсом.

Впрочем, вне зависимости от конкретных предлогов желание укреплять связи с США и НАТО является краеугольным направлением внешней политики Сеула после прихода к власти в мае прошлого года президента Юн Сок Ёля. Потому министр иностранных дел РК Пак Чин горячо поддержал Столтенберга, указав на «текущие беспрецедентные международные вызовы» и подчеркнув «важность укрепления союза между странами, разделяющими ценности свободы, демократии и главенства права». Далее Пак вкратце рассказал гостю основные положения принятой Сеулом официальной «Стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе», которая поддерживает усилия США по созданию квазиальянса дружественных сил для сдерживания Китая и других стран, с кем у Вашингтона напряженные отношения.

Фото: James Lee/XinHua/Global Look Press Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Безусловно, южнокорейский министр не мог не упомянуть и про «северокорейскую ракетно-ядерную угрозу», поблагодарив НАТО за поддержку усилий Сеула по реагированию на действия КНДР. Пак Чин также сказал то, что Йенс Столтенберг был рад услышать:

Мы надеемся на более тесное сотрудничество с НАТО в целях реагирования на те угрозы, которые существуют, для нашей совместной безопасности в настоящее время.

После общения с министром иностранных дел РК Столтенберг принял участие в прошедшем в Сеуле оборонном форуме, где сделал заявление, которое в Южной Корее вызвало споры. Он сказал, что Южная Корея «должна принять принципиальное решение по поводу оказания военной помощи Украине», тем самым призвав РК напрямую поставлять Киеву снаряжение, боевую технику и боеприпасы, тогда как до сих пор Сеул отказывается от этого, но с готовностью пополняет арсеналы стран НАТО.

Косвенно эта тема получила развитие и в ходе беседы генсека НАТО с президентом РК Юн Сок Ёлем, который принял гостя из Европы 30 января, — темы общения и даже формулировки были схожи с теми, что звучали днем ранее при общении Столтенберга с Пак Чином.

Столтенберг также поблагодарил и за активные поставки вооружения и техники Сеулом странам НАТО, назвав их очень своевременными и полезными. Он выразил признательность и за продолжение помощи Южной Кореей Украине. «Мы и впредь вместе с международным сообществом продолжим сотрудничать, чтобы выполнить нашу возможную роль в деле помощи народу Украины», — ответил Юн. Как пояснили в администрации президента РК, генсек НАТО не поднимал напрямую разговор о военных поставках из Южной Кореи на Украину.

Ответ же Юн Сок Ёля, судя по тональности, стал повторением официальной позиции Сеула: Южная Корея готова продолжать «накачивать» страны НАТО оружием и боеприпасами, продолжит предоставлять Украине экономическую и гуманитарную помощь, но не намерена направлять Киеву напрямую оружие, считая, что это втянет ее в прямое противостояние с Москвой, на что Южная Корея идти не хочет.

Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press Южная Корея получает дополнительный рычаг давления на Северную Корею и еще одного мощного партнера, тогда как НАТО может активно использовать активы РК — как дипломатические, политические, так и технологические, экономические и военные

Как сообщило южнокорейское информагентство Yonhap, в администрации президента РК эту позицию потом прямым текстом подтвердили: «Мы не намерены предоставлять Украине военную помощь, но продолжим экономическую. Именно это наш президент и заявил».

В целом данный визит генсека НАТО в Сеул обошелся без каких-либо конкретных планов действий и договоренностей об учениях, но в то же время создал базу для развития полноценного двустороннего сотрудничества, означая растущее сближение Южной Кореи и Альянса. Не случайно Столтенберг пригласил главу МИД РК Пак Чина принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в апреле, а президента РК Юн Сок Ёля — прибыть на саммит НАТО в Вильнюсе в июле. Хотя о полноценном членстве Южной Кореи в НАТО говорить преждевременно, если это вообще возможно для находящегося далеко за пределами Европы государства, но очевидно, что НАТО и РК идут в сторону как политического, так и военного сотрудничества. Согласно нынешней логике Сеула и Брюсселя, это выгодно обеим сторонам: Южная Корея получает дополнительный рычаг давления на Северную Корею и еще одного мощного партнера, тогда как Альянс может активно использовать активы РК — как дипломатические, политические, так и технологические, экономические и военные. Южная Корея довольно быстро превратилась в очень важного для НАТО поставщика вооружений. Хотя Сеул не хочет напрямую направлять оружие, боеприпасы и технику Киеву, не желая вступать в прямую конфронтацию с Москвой, но фактически делает это опосредованно: страны НАТО, куда приходит южнокорейская техника и боеприпасы, в свою очередь, получают возможность более активно помогать Украине. Не исключено, что корейские танки, САУ, снаряды и прочее пойдут транзитом в Киев, так как в реальности Южная Корея это проконтролировать не может.

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press Министр обороны США Ллойд Остин

Первая «внешняя» реакция на визит Столтенберга в Сеул пришла из Пхеньяна. Информагентство ЦТАК распространило высказывание сотрудника Научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мёна, который жестко раскритиковал визит.

Ничего хорошего не будет, если НАТО, которая является синонимом войны и конфронтации, наступит в регион своими армейскими сапогами. Поездка генсека НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит мрачные тучи новой холодной войны в Азиатско-Тихоокеанский регион, — отметил он.

Интересно, что в день встречи генсека НАТО с президентом Южной Кореи в Сеул прибыл коллега и единомышленник Столтенберга — министр обороны США Ллойд Остин. В отличие от генсека, который пока создавал общую базу для дальнейшего взаимодействия, американский гость будет обсуждать уже куда более конкретные вещи, а именно планы совместных действий РК и США по сдерживанию КНДР и Китая. Кроме того, ожидается, что Остин попытается прояснить позицию Сеула в связи с недавним заявлением президента РК Юн Сок Ёля, где он допустил (хотя и при самых неблагоприятных обстоятельствах) возможность создания Сеулом собственного ядерного оружия.

Эта идея пользуется в РК широкой общественной поддержкой. Согласно последним опросам, 76% южнокорейцев выступили за создание Сеулом своего ядерного оружия в качестве ответа на угрозы со стороны КНДР. Вашингтон смотрит на всё это без восторга, но понимает, что при желании Южная Корея способна обзавестись своей атомной бомбой, а потому ожидается, что Остин пообещает дополнительные гарантии безопасности Сеулу перед лицом Пхеньяна, обладающего обширным арсеналом ракетных и ядерных вооружений.

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