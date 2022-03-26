Назван срок, необходимый для обучения китайскому языку с нуля

Учить китайский с нуля до базового уровня нужно будет минимум два года, сообщил директор Института Конфуция при РГГУ Тарас Ивченко «Газете.Ru». Для этого понадобится усердно трудиться, выполнять домашние задания, обязательно изучать иероглифы и фонетику.

Вы не должны думать: «Я хотел бы учить только разговорный язык, ничего другого мне не нужно. Ну и желательно месяца за три, а может быть, пять». Так подходить к языку нельзя, это мифы, и когда они столкнутся с реальностью, у вас могут опуститься руки и вы сдадитесь, — объяснил Ивченко.

Тем, у кого нет опыта изучения иностранных языков, он посоветовал заниматься с преподавателем, а не по самоучителю. При этом новичкам стоит учиться у представителя своей культуры, а не носителя языка. Такой учитель понимает, какие трудности возникнут в процессе, считает Ивченко.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю их существования. Также, по его словам, у России развивается «особое привилегированное партнёрство с Индией».

В свою очередь посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты с Россией, несмотря на усиливающееся давление со стороны США. Он добавил, что ситуация на Украине не повлияет на сотрудничество Москвы и Пекина.