Посол КНР в США: угрозы и давление Вашингтона на Пекин не сработают

Украина предлагает европейским странам использовать украинские газовые хранилища, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, украинская сторона находится в постоянном контакте со странами Ближнего Востока по вопросу газа.

Среди множества альтернативных решений мы предлагаем наши хранилища, самые большие в Европе, которые могут быть использованы нашими союзниками. Кроме того, мы находимся в контакте с Турцией, Катаром и другими странами...