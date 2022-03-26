Посол КНР в США: угрозы и давление Вашингтона на Пекин не сработают
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:20, 27 марта 2022
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США усиливает свое давление на Россию, а также стремятся угрозами заставить Китай выполнять их требования, но китайское руководство будет «решительно защищать свои законные права и интересы», об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган гонконгскому телеканалу Phoenix. Он добавил, что ситуация на Украине не повлияет на сотрудничество Москвы и Пекина.
Угрозы и давление США не сработают. Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты между людьми с Россией. В Пекине рассчитывают, что развитие ситуации на Украине не повлияет на нормальное сотрудничество с РФ, — сказал дипломат.
По словам Цинь Ганя, китайское руководство также будет способствовать мирному разрешению украинского кризиса.