Лавров назвал отношения РФ и Китая лучшими за всю историю их существования

Глава МИД России Сергей Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю их существования. Об этом он заявил в интервью сербским СМИ, которое приводится на сайте МИД РФ. Лавров также добавил, что РФ активно взаимодействует с такими организациями, как ШОС и АСЕАН.

С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнёрство с Индией, — сказал Лавров.

Ранее посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что Китай поддерживает нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество и тесные контакты с Россией, несмотря на усиливающееся давление со стороны США. Он добавил, что ситуация на Украине не повлияет на сотрудничество Москвы и Пекина, и подчеркнул, что китайское руководство будет «решительно защищать свои законные права и интересы» от нападок США и одновременно способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

В свою очередь обозреватель Ванесса Дуньяк предположила, что отношения с Россией намерена сохранить и Индия. По её словам, напряжённость между Москвой и Вашингтоном заставляет Нью-Дели использовать во внешней политике исторический опыт и прагматизм.