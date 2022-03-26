La Croix: Индия будет сохранять нейтралитет в противостоянии РФ с Западом

Индия намерена сохранить отношения и с Россией, и с Западом на фоне ситуации на Украине. Напряжённость между Москвой и Вашингтоном заставляет Нью-Дели использовать во внешней политике исторический опыт и прагматизм, заявила обозреватель Ванесса Дуньяк в статье, опубликованной французской La Croix.

Автор публикации подчеркнула , что Нью-Дели, помогающий сохранить баланс сил в Азии, не может отказаться от связей со сверхдержавами. Москва интересна Индии не только из-за политических и экономических связей, но и как надёжный партнёр в военно-техническом сотрудничестве, от чего зависит её национальная безопасность. Россия экспортирует в страну почти половину её вооружений, среди которых самолёты, средства ПВО С-400 и комплектующие к ним, отметила Дуньяк.

Она напомнила, что после введения Западом последних санкций в отношении России стороны намерились перейти в расчётах на рубли и рупии. Это позволит поддержать товарооборот.

Кроме того, растущая экономика Индии требует большего объёма энергоносителей. Поставить их по приемлемой цене Москва способна, считает Дуньяк.

Ранее стало известно, что Индия планирует обойти санкции США, чтобы торговать с Россией. По словам аналитиков, индийские компании уже стараются приобрести как можно больше российской нефти марки Urals, поскольку из-за отказа США от её импорта РФ сделала на энергоноситель скидку. Важную роль играют не только скидки, но и крепкие партнёрские отношения Москвы и Нью-Дели.