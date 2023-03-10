Си пошел на третью «пятилетку»: что он сделал для Китая и чего ждать России Си Цзиньпин выполнил одну из «столетних целей» — к вековому юбилею компартии в стране построено общество среднего достатка. Куда дальше идет Пекин?

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин в третий раз возглавил Китай. Всекитайское собрание народных представителей единогласно переизбрало его председателем КНР и главой Центрального военного совета. Что сделал Си для своей страны за эти 10 лет и что его переизбрание значит для России — в материале NEWS.ru.

Как выбирали Си

В пятницу, 10 марта, на пленарной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) состоялись выборы нового руководства КНР. Все 2952 участника заседания в едином порыве отдали голоса генеральному секретарю Коммунистической партии Китая (КПК) товарищу Си Цзиньпину.

Таким образом, Си повторил свой результат 2013 года, когда впервые возглавил страну. Правда, тогда нашелся один смельчак, проголосовавший против его кандидатуры, а еще семеро воздержались. Зато уже в 2018 году китайские народные избранники утвердили Си совершенно единогласно, отдав ему свыше 2700 голосов. Сейчас повторилось то же самое.

При этом впервые в истории КНР лидер избирается третий раз подряд. Таким образом, стало ясно, что неписанное правило, которое более 20 лет обеспечивало обновление высшего руководства КПК, больше не работает. Согласно этому правилу, генеральный секретарь КПК (он же возглавляет Центральный военный совет партии и занимает пост главы КНР) и премьер Госсовета приходили к власти тандемом на два срока по пять лет.

Фото: EPA/MARK R. CRISTINO / POOL/ТАСС Китай. Пекин. Вновь избранные делегаты приносят присягу в Доме народных собраний на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. В Китае проходит ежегодное внутриполитическое событие

Сам себе преемник

После первого срока у них появлялся тандем преемников, отобранный в результате закулисных договоренностей между ушедшими на пенсию партийными лидерами. Сами генсек и премьер себе преемников не выбирали, что защищало от консолидации власти в руках одной группировки — кандидаты обязательно должны были быть компромиссными, — объяснял старший исследователь Фонда Карнеги, китаист Александр Габуев.

Однако Си Цзиньпин еще во время своего первого срока во главе КПК и КНР начал широкую антикоррупционную кампанию, жертвами которой оказались партийные протеже предыдущих руководителей КПК Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао. То есть именно те, кто мог претендовать на место преемника самого Си.

Он взял под контроль все кадровые вопросы в руководстве партии и стал единоличным лидером страны, отменив коллективное управление политбюро.

Коллективное руководство всегда обеспечивает некоторый баланс интересов и снижает риск волюнтаристских, необдуманных решений. Расширение власти Си Цзиньпина тревожно воспринимается крупным бизнесом и особенно иностранными инвесторами. Для экономики это не лучший сигнал. С другой стороны, единоличная власть повышает уровень оперативности действий и стабильности курса, — отмечает руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин

Итогом партийной зачистки стало покорное переизбрание Си на третий срок в качестве генерального секретаря на XX съезде компартии в октябре прошлого года. Демонстративным проявлением его непререкаемого авторитета стало фактическое изгнание со съезда предыдущего генсека Ху Цзиньтао, когда того перед телекамерами под руки вывели из президиума.

От добра добра не ищут

На нынешней сессии ВСНП всевластие Си Цзиньпина получило новое подтверждение. Его заместителем стал бывший замглавы Госсовета КНР Хань Чжэн. Человек из окружения бывшего генсека Цзян Цзэминя, представитель так называемой шанхайской клики, считается декоративной фигурой, поскольку по итогам триумфального для Си осеннего съезда партии даже не вошел в новый состав ЦК. То есть у него нет собственных рычагов влияния в КПК.

По мнению Бабаева, объем власти Си Цзиньпина сегодня больше, чем власть Дэн Сяопина в 1980-е годы: «могущество Си можно сравнить с властью Мао в 1970-е, после разгрома Лю Шаоци и партийной верхушки».

Однако, считает президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев, переизбрание председателя КНР было обусловлено не только аппаратными победами Си.

Переизбрание Си Цзиньпина председателем КНР и главой Центрального военного совета КПК было ожидаемо как минимум с осени прошлого года, когда XX съезд компартии Китая переизбрал его на должность генерального секретаря ЦК КПК. Ну а зачем же от добра искать добра? Ведь результаты действительно колоссальные. Выполнена одна из «столетних целей» — к столетию компартии Китая в стране построено так называемое общество среднего достатка. Всё население удалось вывести из-за черты бедности, — отметил Сергей Санакоев в беседе с NEWS.ru.

Фото: EPA/MARK R. CRISTINO / POOL/ТАСС Китай. Пекин. Новоизбранный вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн приносит присягу в Доме народных собраний на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва

Премьер Госсовета Ли Кэцян в отчете перед ВСНП о проделанной за пятилетку работе подчеркнул, что власти «выиграли битву с бедностью».

По данным Всемирного банка, за время нахождения Си на вершине власти китайский ВВП вырос с $9,5 трлн в 2013 году до $17,7 трлн в 2021-м, то есть фактически удвоился. ВВП США за тот же период увеличился с $16,8 трлн до $23,3 трлн.

Можно предсказать, что в ближайшие пять лет китайская экономика станет номером один в мире и в абсолютных значениях, — уверен Санакоев.

Китайский тигр делает прыжок

Если по размеру экономики КНР пока уступает США, то в научно-техническом развитии по многим показателям уже опережает. По данным Австралийского института стратегической политики (ASPI), Китай лидирует в 37 из 44 передовых технологий, охватывающих оборону, космос, робототехнику, энергетику, окружающую среду, биотехнологии, искусственный интеллект, передовые материалы и ключевые области квантовых технологий.

Ведущее положение Китая является результатом продуманного плана и долгосрочного политического планирования, как неоднократно подчеркивалось Си Цзиньпином и его предшественниками. Ключевой областью, в которой Китай преуспевает, являются оборонные и космические технологии, — отмечается в отчете ASPI.

Во внешней политике, как указывает китаист, профессор кафедры новой и новейшей истории стран Азии и Африки МПГУ Андрей Островский, главным успехом Си можно считать проект «Один пояс — один путь».

«Один пояс — один путь» — это именно инициатива Си Цзиньпина. Благодаря ей Китай на многие годы получил и рынок сырья, и рынок сбыта. Страны, которые вошли в программу «Пояса и пути», уже обеспечивают 30% объема внешней торговли КНР , — сказал эксперт NEWS.ru.

Он напомнил, что общий объем внешней торговли КНР достигает $6,2 трлн. В том числе $190 млрд (3%) составляет китайско-российский товарооборот.

Курс на «глобальный Юг»

В следующую пятилетку Пекин продолжит развивать проект «Пояса и пути». Однако в условиях осложнения отношений с США и Евросоюзом будет больше ориентироваться на развивающиеся страны и Россию, полагает Санакоев.

В международном плане Китай будет делать акцент на развитии связей с «глобальным Югом» и, конечно, с Россией в рамках таких структур, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Будет продолжаться укрепление национальных валют, перевод в них межнациональных платежей и уход от доллара США, — пояснил NEWS.ru глава Российско-китайского аналитического центра.

Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look Китайская армия

Однако ключевым вопросом в третий срок Си станет решение проблемы Тайваня. В начале февраля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, согласно разведывательным данным, Си Цзиньпин приказал генералитету НОАК подготовить к 2027 году военное вторжение на остров.

Мы знаем, что он дал указание Народно-освободительной армии быть готовой к 2027 году к успешному вторжению. Это не означает, что он решил провести вторжение в 2027 году или в любом другом году, но это напоминание о серьезности его намерений и амбиций, — сказал Бернс.

В ответ на это китайский премьер Ли заявил, что Пекин намерен «способствовать мирному развитию отношений по обе стороны Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения страны».

По мнению директора Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексея Маслова, Пекин будет пытаться решить тайваньский вопрос мирным путем. Однако исключать военное решение тоже нельзя.

Китай не хочет реального военного столкновения и держит окно возможностей открытым. Но Пекин в очередной раз заявил, что может применить военную силу. Не случайно сейчас много средств направляется на перевооружение армии и усиление безопасности, — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Московский вектор неизменен

Это открывает новые возможности и для России.

Нам такая ситуация очень на руку. Китай все больше ищет партнеров, исходя из концептуального осмысления мира, а не только торговли. Здесь мы как раз можем помочь, — добавил Маслов.

Недаром президент РФ Владимир Путин стал одним из первых, кто поздравил китайского лидера с переизбранием.

Дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю вашего переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики, — говорится в телеграмме главы РФ.

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин и Владимир Путин

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Китай может помочь России поставками вооружений. От этого шага Пекин предостерегали и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Однако в Москве уверены, что вбить клин в российско-китайские отношения у Запада не получится — об этом NEWS.ru заявлял глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.