Германия обвинила Китай в применении лазера против немецкого самолета

Посол Китая в Германии Ву Кен был экстренно вызван в МИД ФРГ после инцидента, случившегося во время проведения военно-морской миссии Евросоюза Aspides, следует из сообщения немецкого внешнеполитического ведомства, опубликованного в соцсети Х. Берлин обвинил Пекин в использовании лазерного излучения против немецкого военного самолета.

Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides. Подвергать опасности персонал ФРГ и мешать проведению операции совершенно неприемлемо. Сегодня посол Китая был вызван в МИД ФРГ, — говорится в заявлении.

Инцидент произошел на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Из-за обострения конфликта в секторе Газа йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» начали атаковать гражданские и коммерческие суда в Красном море. В ответ на эти действия США в декабре 2023 года сформировали международную коалицию «Страж процветания», а Евросоюз в феврале 2024 года запустил собственную военно-морскую операцию Aspides.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную операцию «Черный флаг» против хуситов в Йемене. Воздушные удары нанесены по ключевым портам Ходейда, Салиф и Рас-Иса, а также по электростанции Рас-Катиб и захваченному повстанцами судну Galaxy Leader.