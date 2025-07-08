Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 12:32

Германия обвинила Китай в применении лазера против немецкого самолета

МИД ФРГ вызвал посла КНР из-за применения лазера против немецкого самолета

Ву Кен Ву Кен Фото: Thomas Imo/photothek.de via www/Global Look Press

Посол Китая в Германии Ву Кен был экстренно вызван в МИД ФРГ после инцидента, случившегося во время проведения военно-морской миссии Евросоюза Aspides, следует из сообщения немецкого внешнеполитического ведомства, опубликованного в соцсети Х. Берлин обвинил Пекин в использовании лазерного излучения против немецкого военного самолета.

Китайские военные использовали лазер для нацеливания на немецкий самолет в ходе миссии ЕС Aspides. Подвергать опасности персонал ФРГ и мешать проведению операции совершенно неприемлемо. Сегодня посол Китая был вызван в МИД ФРГ, — говорится в заявлении.

Инцидент произошел на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Из-за обострения конфликта в секторе Газа йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» начали атаковать гражданские и коммерческие суда в Красном море. В ответ на эти действия США в декабре 2023 года сформировали международную коалицию «Страж процветания», а Евросоюз в феврале 2024 года запустил собственную военно-морскую операцию Aspides.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную операцию «Черный флаг» против хуситов в Йемене. Воздушные удары нанесены по ключевым портам Ходейда, Салиф и Рас-Иса, а также по электростанции Рас-Катиб и захваченному повстанцами судну Galaxy Leader.

ФРГ
Германия
Китай
КНР
послы
происшествия
Красное море
лазеры
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп сделал загадочное заявление о «маленьком сюрпризе» для России
Наркотики, отмены концертов, два дома в США, СВО: как живет Диана Арбенина
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.