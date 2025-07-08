Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 12:39

В Кремле отреагировали на гибель Старовойта

Песков: самоубийство Старовойта шокировало Кремль

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Гибель бывшего губернатора Курской области и экс-главы Минтранса Романа Старовойта не может не шокировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля на случившееся, передает ТАСС.

Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже. <…> Конечно же, информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная, — подчеркнул Песков.

Ранее помощница экс-министра транспорта и вероятная возлюбленная Старовойта Полина Корнеева прокомментировала его гибель, отказавшись от посторонней помощи. Как отметили журналисты, ее голос в кратком разговоре звучал подавленно.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник призвал не распространять слухи о гибели бывшего министра и не делать поспешных выводов. Политик подчеркнул, что следствие может засекретить дело, если оно связано с оборонными заказами. Он также отметил, что к расследованию должны подключиться военные следственные органы и ФСБ.

Кремль
Дмитрий Песков
Роман Старовойт
самоубийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пригрозил России «маленьким сюрпризом»
Наркотики, отмены концертов, два дома в США, СВО: как живет Диана Арбенина
Трамп раскрыл позицию по новым санкциям против России
Военный эксперт оценил вероятность взятия Сум подразделениями ВС России
Экс-главу штаба Надеждина лишили гражданства России
Трамп озвучил решение по пошлинам для членов БРИКС
«Оказалось сложнее»: Трамп о своих ожиданиях по урегулированию на Украине
«Пациент хосписа»: на Западе оценили заявление Рютте по России
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.