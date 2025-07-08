В Кремле отреагировали на гибель Старовойта

Гибель бывшего губернатора Курской области и экс-главы Минтранса Романа Старовойта не может не шокировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Кремля на случившееся, передает ТАСС.

Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже. <…> Конечно же, информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная, — подчеркнул Песков.

Ранее помощница экс-министра транспорта и вероятная возлюбленная Старовойта Полина Корнеева прокомментировала его гибель, отказавшись от посторонней помощи. Как отметили журналисты, ее голос в кратком разговоре звучал подавленно.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник призвал не распространять слухи о гибели бывшего министра и не делать поспешных выводов. Политик подчеркнул, что следствие может засекретить дело, если оно связано с оборонными заказами. Он также отметил, что к расследованию должны подключиться военные следственные органы и ФСБ.