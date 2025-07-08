В МГУ объяснили разницу в подходе Трампа и европейцев к России Политолог Третьяков: Трамп ведет себя как настоящий хозяин Запада

Президент США Дональд Трамп демонстрирует честность в отношении России, в отличие от европейцев, которые являются лицемерами, выразил мнение в беседе с NEWS.ru декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. По его словам, американский президент ведет себя как настоящий хозяин Запада.

Трампу надо отдать должное и поблагодарить его за демонстрацию полного цинизма и двуличия так называемой Европы. С одной стороны, они не разделяют его взглядов: ни на традиционные ценности, ни на вопрос того, как должны замириться Россия и Украина. А с другой — ничего сделать не могут. Он ведет себя как настоящий хозяин Запада, а они выглядят всего лишь как шуты, лакеи или слуги, которые пытаются его обмануть, но все равно проигрывают, — заявил Третьяков.

По его словам, Трамп говорит искренне, он готов вести переговоры с Россией, потому что невозможно игнорировать ее существование. Эксперт подчеркнул, что европейцы занимаются только провокациями, а их логика «трещит по швам», политически они выглядят ничтожно.

Ранее стало известно, что Украина может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, если решение о возобновлении военной помощи будет согласовано. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, в настоящее время в республиканской администрации главы Белого дома Дональда Трампа идет активная борьба между лоббистскими группами.