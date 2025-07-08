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08 июля 2025 в 12:24

Стало известно, что получит Украина при возобновлении военной помощи США

Политолог Дудаков: Украина может получить от США небольшую партию ракет для ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, если решение о возобновлении военной помощи будет согласовано, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в настоящее время в администрации главы Белого дома Дональда Трампа идет активная борьба между лоббистскими группами.

На текущий момент мы видим довольно серьезную борьбу внутри республиканской администрации Трампа между лоббистскими группами. Сейчас активизируются как раз те ребята, которые связаны с украинским лобби, в частности Кит Келлог (спецпосланник президента США. — NEWS.ru). Эти люди хотели бы возобновить поставки вооружения на Украину. Другое дело, что речь идет об очень небольших траншах времен экс-президента США Джо Байдена. Если это решение будет согласовано, какое-то количество десятков ракет, например для систем Patriot, Украина все-таки получит, — пояснил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что в сравнении с предыдущими периодами военная помощь Украине от США продолжает сокращаться. Он отметил, что даже в случае положительного решения о поставках оружия оно не окажет существенного влияния на ход СВО.

Решение США о поставках оружия на Украину, конечно, существенно не изменит ситуацию на поле боя. Объемы траншей для ВСУ продолжают планомерно уменьшаться. Таким образом, не стоит воспринимать это как серьезную угрозу. Если какие-то ракеты для систем ПВО все-таки до Украины дойдут, поставки будут гораздо меньшими по сравнению с теми, что мы наблюдали несколько недель назад, не говоря уже о поставках уровня 2023–2024 годов, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и Келлог.

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